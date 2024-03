I årtier har den været rammen om musik, fest og gode oplevelser for tusinder, men nu kan det være slut.

En festival, der har eksisteret i 40 år, kigger måske mod slutningen, skriver TV 2.

Sølund Musik Festival, der retter sig mod udviklingshæmmede som publikum, har haft en nedgang på 30 procent i salget.

»Jeg bliver rørt, når jeg skal tale om det, for festivalen er et hjertebarn for mig, men enhver stjerne begynder at brænde ud på et tidspunkt,« siger formand for festivalen Lasse Mortensen til mediet og uddyber:

»Vi har haft en stoisk tro på, at vi kan ride stormen af, men spørgsmålet er, om vi kan blive ved med at holde gejsten oppe.«

Han mener, det er fordi støtten på bostederne og i kommunerne ikke er stor nok, da mange af de deltagende har brug for ledsagelse for at kunne deltage.

I år er festivalen planlagt til at løbe af stablen 11. til 13. juni.

Til festivalen skal blandt andre Jacob Haugaard Band, Birthe Kjær og Benjamin Hav & Familien spille.