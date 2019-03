Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.



Aarhus har fået 17 ud af 20 fremmedkrigere i exit

Alle hjemvendte fremmedkrigere, der har takket ja til exitprogram, er kommet i job eller er under uddannelse. På tre år kom 20 fremmedkrigere hjem fra væbnet konflikt og tilbage til Østjylland, og det er i den forbindelse lykkedes Aarhus Kommune at integrere størstedelen af dem i samfundet igen. 17 ud af de 20, som kom retur mellem 2013 og 2015 efter at have kæmpet i Syrien eller Irak, har takket ja til at indgå i et exitprogram. Det skriver Berlingske mandag.

Forældre anklages for årelangt sexmisbrug af fire børn

En far forgreb sig gentagne gange seksuelt på flere børn og lod flere fremmede mænd gøre det samme mod betaling i form af penge og hash. Det er bare nogle af de anklager, der mandag rettes mod en 63-årig mand og en 60-årig kvinde fra Vejen. Parret er ved Retten i Esbjerg tiltalt for årelang mishandling af fire børn i perioden fra 1987 til 1994. Kvinden er biologisk mor til alle fire børn, mens manden er biologisk far til to af dem. Anklageskriftet beskriver en hverdag præget af seksuelle overgreb og fysisk afstraffelse ved hjælp af eksempelvis bælte, pisk og et støvsugerrør.

Inden 100 dage trykker Løkke på valgknappen

Der er over 100 dage til, at folketingsvalget skal være afholdt. Det skal senest ske mandag den 17. juni. Blå blok står dårligt i meningsmålingerne. Det betyder ifølge Thomas Funding, Avisen Danmark, at alle datoer er i spil som valgdato. Folketingsvalg holdes ofte en tirsdag, men faldt på en torsdag i 2011 og 2015. Bliver valget udskrevet om nogle uger, er en mulig valgdato i uge 15.

Staten betaler millioner for voldsdømte

Det er kun lykkedes at inddrive 6,6 millioner kroner, som voldsdømte skulle betale i erstatning på tre år. Rigspolitiet har fra 2016 til 2018 kun formået at inddrive 6,6 millioner kroner af de 191 millioner kroner, som voldsdømte var blevet pålagt at skulle betale til deres ofre. Det betyder, at staten har måttet betale penge til erstatning, som eksempelvis voldsofre har haft krav på. Også Gældsstyrelsen, der senere er inde over sagerne, har flere gange forgæves forsøgt at inddrive pengene. Desuden oplyser styrelsen, at fejl i de systemer, der bruges til inddrivelse, og en lav indtægt har betydet, at gæld i nogle tilfælde er blevet eftergivet.

Voldsomme tornadoer dræber mindst 22 personer i Alabama

En række tornadoer har hærget i det sydlige USA. Over 20 personer meldes omkommet og 40 kvæstet. Mindst 22 personer har mistet livet som følge af voldsomme tornadoer i Alabama i USA. Blandt de omkomne er flere børn. Det oplyser sheriffen i Lee County, Jay Jones, ifølge NBC News. Sundhedsmyndighederne i Alabama siger til NBC News, at mere end 40 personer er blevet indlagt med kvæstelser som følge af tornadoerne.

