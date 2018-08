Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

USA og Rusland genoptager drøftelser om Irans rolle i Syrien

USA og Rusland vil fortsætte de drøftelser, som præsident Donald Trump og præsident Vladimir Putin påbegyndte ved et kontroversielt topmøde i Helsinki i juli. Parterne skal således diskutere våbenkontrol og Irans rolle i Syrien i næste uge.

Vatikanet fordømmer præsters systematiske overgreb i USA

Vatikanet udtrykte torsdag "skam og sorg", efter at en rapport har afsløret flere end 300 præsters udbredte overgreb mod flere end tusind børn i Pennsylvania i USA. I en erklæring understreger Vatikanet, at ofrene skal vide, "at paven er på deres side".

Bombetrussel tvinger tysk passagerfly til landing på Kreta

Et tysk fly med 273 passagerer måtte torsdag sikkerhedslande på den græske ferieø Kreta på grund af en bombetrussel. Bombetruslen blev angiveligt fundet på et af flyets toiletter, hvor den var noteret på en seddel.

Italien vil have kollapset bro genopbygget hurtigt

Firmaet bag motorvejsbroen i Genova, som tirsdag kollapsede med mindst 38 døde til følge, skal øjeblikkeligt påtage sig opgaven med at genopbygge broen. Det fastslår Italiens transportminister.

Avisernes forsider

Berlingske

Hvert år bruger det danske sundhedsvæsen milliarder på indlæggelser, der burde have været undgået, viser nye tal. Et stort problem, som bliver centralt i den kommende sundhedsreform, lyder det fra regeringen, som derfor vil flytte rundt på milliarder.

B.T.

Efter to sæsoner som dommer i "X Factor" sagde Mette Lindberg sidste år nej til at fortsætte. Hun fortæller nu, at hovedårsagen var, at hun var blevet træt af miljøet blandt dommerkollegerne Thomas Blachman og Remee.

Børsen

Den danske it-komet Gan Integritys medstifter og direktør, Thomas Sehested, er i samtale med blandt andre Facebooks stifter Mark Zuckerbergs fond Iconic Capital for at få tilført yderligere over 100 millioner kroner.

Ekstra Bladet

Hele tre kandidater fra rød blok har nu meldt sig som statsministerkandidater. Foruden Mette Frederiksen (S) har Uffe Elbæk (AL) og senest Pernille Skipper (EL) meldt sig som kandidater.

Information

Konkurrencestaten er ikke fejlfri, men den konstante kritik af den truer velfærdsprojektet og nærer populismen, skriver professor emeritus Ove K. Pedersen i ny bog. Han håber, at den politiske midte vil tage sig sammen og formulere den ideologi, som konkurrencestaten altid har manglet.

Jyllands-Posten

Venstre har forsømt københavnerne og hovedstadsregionen. Balancen mellem land og by er skredet for partiet, og det kan blive katastrofalt ved det forestående folketingsvalg, siger partiets folketingsmedlem Martin Geertsen.

Kristeligt Dagblad

Mange folketingspolitikere bor ikke blandt de vælgere, der valgte dem. En radikal politiker mener, at en flytning fra valgkredsen kostede hende et genvalg. Det lokale skal dog heller ikke overvurderes, siger valgforsker.

Politiken

Med et lovforslag, der i denne uge er sendt i høring, vil justitsminister Søren Pape Poulsen (K) oprette en efterforskningsenhed i Kriminalforsorgen, der skal bekæmpe radikalisering, kriminalitet og uro i fængslerne.

