»Jeg synes, at det er en lidt naiv tilgang til det – bare fordi de lukker festen ned ét sted, er festen jo ikke lukket ned alle steder.«

Sådan siger 3.g-elev på Lyngby Handelsgymnasium Katrine Fischer efter at have hørt, at politiet indfører opholdsforbud i Dyrehaven på fredag, hvor den traditionsrige ‘puttefest’ skulle have fundet sted.

Katrine Fischer, der netop er startet i 3.g, havde set frem til at byde de nye 1.g'ere velkommen sammen med samtlige af hovedstadsområdets andre gymnasier.

Og selv om hun kan godt se, hvorfor politiet tænker, at et opholdsforbud er vejen frem i forhold til at forebygge smittespredning, mener hun, at tanken er ren utopi.

»Jeg tror ikke rigtig, at forbuddet har den effekt, der er tilset. Det er ligesom, når man gør noget ulovligt generelt. Folk skal sgu nok finde en vej,« siger 3.g-eleven.

Hun kan ikke forestille sig andet end, at eleverne på hendes gymnasium selv begynder at planlægge et alternativt sted til den traditionelle puttevelkomst med sprut, sprittuscher og høj musik.

»Om det bliver privatfest, Bellevue, Bryggen eller Nordhavn, ja, alle mulige andre steder – der er rig mulighed for at tage andre steder hen at feste,« siger Katrine Fischer, der udover at være gymnasieelev også er næstformand i Liberal Alliances Ungdom i Nordkøbenhavn.

Og at der kommer en eller flere alternative fester på fredag, er også det, som B.T.s reporter hører fra adskillige gymnasieelever onsdag eftermiddag i Kongens Have.

Nogle nævner Fælledparken, andre siger Kongens Have, og få fortæller, at de trods opholdsforbuddet tager chancen og drager ud i Dyrehaven fredag.

19-årige Ingrid Kjærgaard, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, havde forventet at se et forbud træde i kraft, eftersom de første gymnasiefester også er aflyst. Og hun synes, det er ærgerligt, at både gymnasiefesterne og Dyrehave-festen er aflyst, fordi det er en del af den sociale intro i gymnasiet, som 1.g'erne nu misser:

»Det betyder, man ikke får det samme fællesskab med folk, der går uden for ens klasse. Der kan i hvert gå noget tid. Det betyder meget, at man kender folk på tværs af klasserne og årgangene og føler sig som en del af fællesskabet på skolen,« siger Ingrid Kjærgaard til B.T.

Opholdsforbuddet, som Nordsjællands Politi indfører i Dyrehaven, kommer til at gælde fredag fra klokken 14 til 24.

Og politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow er godt klar over, at de unge nok vil søge nye festmæssige græsgange fredag, men han frygter ikke en alternativ fest med mange hundrede mennesker.

»Vi ved jo ikke, hvor de unge vælger at tage hen, hvis de har tænkt sig at feste. Vi har en dialog med gymnasierne, og det virker ikke til, at de planlægger særlige arrangementer på fredag, de har ikke afsløret nogle større alternative fester,« siger han og fortsætter:

»Det er svært at forudse, og det skal vi ikke bestemme over. Men det er klart, at vi vil følge situationen i løbet af fredagen og reagere, hvis der opstår forsamlinger, som ikke flugter med de regler, som skal begrænse udbredelsen af covid-19.«

Politiet har dog bestemt, at festen ikke må foregå i Ulvedalene i Dyrehaven, som den ellers har gjort i adskillige år. Og hvis den rykkes til et nyt sted, vil de tage det til den tid, siger han og fortæller, at de vil følge med de steder, hvor folk ofte samles.

De forrige år i Dyrehaven har der både været Natteravne og Røde Kors-samaritter til stede for at hjælpe de unge, der måtte have drukket for meget eller havde brug for anden hjælp.

Jakob Østerby, der er beredskabschef i Røde Kors, fortæller, at de selvfølgelig ikke kommer til at være i Dyrehaven i år, da der bliver indført opholdsforbud, og de kommer umiddelbart heller ikke til at være til stede på de mulige alternative feststeder.

»Vi har ingen planer om at flytte vores samaritter til andre steder i området, med mindre politiet beder om det,« lyder det fra Jakob Østerby.