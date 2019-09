En vikar er blevet udsat for trusler og må blive hjemme fra arbejde for at undgå en arbejdsnedlæggelse fra sine kollegaer.

»Jeg tror ikke, problemerne kan blive løst, så længe han er der,« siger en anonym bagagemontør i SAS Ground Handling til B.T.

B.T. er bekendt med medarbejderens identitet. SAS Ground Handling varetager håndtering af bagage hver dag i Københavns Lufthavn, og bagagemontørerne har flere gange haft en ulovlig arbejdsnedlæggelse og forsinket flere tusind passagerer på grund af vikaren.

Konflikten begyndte for omkring to måneder siden, da vikaren blev ansat i en fire måneder lang tidsbegrænset ansættelse. Han blev opfordret til at melde sig ind i 3F, men han nægtede, skriver Berlingske.

Han var nemlig allerede medlem af IDA, ingeniørernes fagforening, fordi han er netop det – ingeniør.

Det faldt bestemt ikke i god jord blandt de andre ansatte.

De ønsker, at alle skal være medlem af den samme fagforening, for at de kan stå stærkt og dermed værne om deres personalegoder og lønforhold.

23. juli kulminerede det i en konflikt mellem to 3F-medlemmer, hvoraf den ene var næstformand, og vikaren.

I samtalen, hvor de to 3Fere flere gange hæver stemmen kraftigt, henviser vikaren blandt andet til foreningsfriheden, som fremgår af Grundloven.

»Prøv at hør’ her. Du retter dig efter vores lov herude,« lyder svaret fra den ene af de to 3Fere på en optagelse, som Berlingske er kommet i besiddelse af.

Diskussionen fortsætter, og en af de to 3Fere fortæller, at der er ’junglelov’, og at vikaren bare har at rette ind.

Det samme billede tegner den anonyme bagagemontør, B.T. har talt med. Han fortæller, at der er en forventning om, at folk melder sig ind i 3F, fordi de ellers frygter, at personalegoder og løn kan blive påvirket negativt.

»Folk føler, at det er at undergrave lønnen. Tidligere var det som mafiaen – ’enten er du med os eller også er du mod os,’« fortæller han.

Samtalen mellem de to 3Fere og vikaren endte hos ledelsen, og næstformanden var tæt på at blive fyret, men endte med en alvorlig påtale og blev kort efter afsat som næstformand.

Og så skulle man tro, sagen var lukket i god ro og orden. Men nej.

For de ansatte, inklusiv den anonyme bagagemontør, er stadig utilfredse med, at vikaren nægter at melde sig ind i 3F.

»Stort set alle er medlemmer, og der er helt sikkert et forventningspres om, at man melder sig ind. Dengang jeg selv startede derude, var jeg medlem af 3F, men en anden afdeling. Jeg fik hurtigt skiftet til den afdeling, de har derude,« siger han.

Bagagemontørerne valgte derfor at nedlægge arbejdet, da vikaren skulle på arbejde 6. september.

Dog afviser 3F over for Berlingske, at arbejdsnedlæggelsen har noget at gøre med, at vikaren ikke vil være medlem af fagforeningen.

Der uddyber formand for 3F Kastrup, Henrik Bay-Clausen, i en pressemeddelelse:

»Det er absolut ikke i orden at udsætte kolleger for trusler, som det desværre er sket. Det er ikke 3Fs måde at arbejde på,« siger han blandt andet og fortsætter:

»Det siger sig selv, at lovgivningen skal respekteres. Det her lever ikke op til 3Fs værdier.«