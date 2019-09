Den tidligere næstformand i 3F i SAS Ground Handling, der håndterer bagage i Københavns Lufthavn, overskred fagforeningens værdier, da han truede en vikar.

Alligevel har 3F ingen interesse i at ekskludere ham, selvom de muligvis kan, vurderer ekspert.

Ifølge 3F's love og vedtægter står der, at 'et medlem, der handler groft uhæderligt, ukollegialt eller gør sig skyldig i brud på de forpligtelser, der følger af at være medlem af en afdeling', kan blive ekskluderet.

»Jeg skønner, at vedtægterne muligvis giver en mulighed for ekskludering, men det er reelt set ikke i 3F's interesse, og det ville formentlig skabe mere bøvl i baglandet,« siger lektor i arbejdsret Christian Højer Schjøler til B.T.

Konflikten begyndte for et par måneder siden.

To 3F'ere konfronterede vikaren, som er medlem af ingeniørernes fagforening IDA, med, at han ikke ville melde sig ind i 3F Kastrup ligesom de fleste andre medarbejdere i SAS Ground Handling.

Ordvekslingen, som du kan høre i videoen øverst i artiklen, udviklede sig truende fra 3F'ernes side.

Den ene af de to var næstformand i 3F. Han fik en alvorlig påtale af ledelsen, og da han måtte opgive sine tillidsposter på et stormøde, fik han et bragende bifald af sine kollegaer, skriver Berlingske.

VEDTÆGT OM EKSKLUDERING Ordlyden i vedtægten er således: A. Et medlem, der handler groft uhæderligt, ukollegialt eller gør sig skyldig i brud på de forpligtelser, der følger af at være medlem af en afdeling, eller som ved sine handlinger modvirker afdelingens formål, kan ekskluderes af afdelingen. B. Beslutningen om eksklusion af et medlem træffes af afdelingens generalforsamling og skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse. C. Forud for generalforsamlingen, hvor afgørelsen træffes, skal det pågældende medlem være underrettet om, at forslag om eksklusion vil blive behandlet. Medlemmet skal have lejlighed til at udtale sig og kan deltage i afstemningen. D. En eksklusion af afdelingen kan hæves af forbundets hovedbestyrelse, der også fastsætter betingelserne herfor. Kilde: 3F’s Love og vedtægter

»Sådan som jeg forstår det, så blev han klappet ud, da han trådte af. Så hvis 3F ekskluderer ham, går de i princippet mod deres egne medlemmer,« siger Christian Højer Schjøler og fortsætter:

»Reelt set har medarbejderen ikke handlet illoyalt over for forbundet, eftersom forbundets formål bl.a. er at organisere alle lønmodtagere inden for forbundets faglige områder, men han har handlet i strid med 3F's værdier gående på, at lovgivningen skal respekteres.«

B.T. ville gerne spørge 3F om, hvorfor de ikke har ekskluderet medarbejderen, eller om de i det mindste er gået i gang med en proces for at finde ud af, om det skal ske.

Men det har ikke været muligt at få en kommentar fra hovedorganisationen i 3F, som henviser til formanden for 3F Kastrup, Henrik Bay-Clausen. Han har dog heller ikke nogen uddybende kommentar.

Han henviser til en pressemeddelelse, som 3F sendte ud onsdag, og fortæller desuden, at han lige nu har fokus på at holde ro blandt medarbejderne i SAS Ground Handling.

De ansatte valgte nemlig at nedlægge arbejdet for tredje gang i september onsdag, da vikaren mødte ind kl. 13.10.

SAS endte med at sende vikaren hjem, hvorefter de genoptog arbejdet.

Dog har SAS understreget over for Berlingske, at vikaren kommer på arbejde igen, da de ikke vil acceptere de ulovlige arbejdsnedlæggelser.

Synes du, man skal være medlem af en fagforening?

»Det er en dybt alvorlig og principiel sag, som SAS ikke kan løse. Det handler om danske arbejdsretsprincipper og er en principiel sag om foreningsfrihed.«

»Vi står fuldstændig bag vores medarbejderes ret til frit at vælge fagforening. Det vil vi altid stå fast på, og derfor kommer medarbejderen på arbejde igen,« siger kommunikationsdirektør hos SAS Karin Nyman til Berlingske.

I mellemtiden rådgiver IDA vikaren og har sat både jurister og pressefolk til at hjælpe ham og støtte ham i de beslutninger, han træffer.

»Det er hans eget valg, om han vil gå på arbejde eller ej, og vi støtter ham i, hvad end han beslutter. I går valgte han at gå på arbejde, men det kan godt være, at han på et tidspunkt føler, presset bliver for stort,« siger formanden for ingeniørernes fagforening IDA, Thomas Damkjær Petersen, til B.T.