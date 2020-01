14 stadeholdere i Tivoli Food Hall har over længere tid ikke villet tegne en overenskomst med fagforeningen 3F. Det får konsekvenser, medmindre stadeholderne kommer på andre tanker.

Konsekvensen bliver i værste fald en større konflikt mellem stadeholderne hos Tivoli Food Hall og 3F. Det bekræfter John Ekebjærg-Jakobsen, formanden for 3F København, over for B.T.

»Før jul sendte vi et nyt tilbud til stadeholderne og opfordrede til, om vi ikke skulle mødes og få forhandlet og slå sømmet i bund. Men det har ingen af stadeholderne faktisk svaret på, så nu varsler vi en konflikt,« siger han.

Problematikken strækker sig helt tilbage til 2018. Her forsøgte fagforeningen ligeledes at indgå en overenskomst med de 14 stadeholdere. Dog uden held.

Hos 3F undrer man sig over den manglende lyst til en overenskomst, som samtlige ansatte i Tivoli eksempelvis har.

»Det problematiske er jo, at mange får for lav løn. Det er slemt nok for de ansatte (i stadeholderne, red.), som typisk er unge. Derudover har de enten for mange timer eller få timer, og det er ikke rimeligt. En overenskomst dækker jo også over løn under sygdom, pension og den slags,« siger John Ekebjærg-Jakobsen og tilføjer:

»Og det, synes jeg, er uforskammet. Alle skal have samme rettigheder, og de (stadeholderne, red.) skal sørge for ordentlige forhold.«

De økonomiske detaljer i forhold til løn og pris på overenskomst, ønsker John Ekebjærg-Jakobsen ikke at gå i detaljer om.

»Nu skal vi bruge tid på at snakke med ejerne, så det (at gå i detaljer om priser, red.) venter jeg med at udtale mig om. Min forhåbning er, at vi snart får en lykkelig afslutning.«

Skulle konflikten derimod bliver aktuel, understreger John Ekebjærg, at konflikten bliver synlig i form af demonstrationer foran Tivoli Food Hall.

Han nævner også, at flere af deres faglige kollegaer har givet løfter med støtte under en eventuel demonstration, hvor man vil kræve 'overenskomst for alle'. Foruden en 'almindelig' konflikt, er der også en risiko for en sympatikonflikt, hvor blandt andre leverandører kan nægte at levere forsyninger til stadeholderne.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Tivoli.