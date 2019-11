Det er først og fremmest arbejdsgiverne, der har et ansvar for at undgå sexchikane, lyder det fra 3F.

Alt for mange elever i hotel- og restaurationsbranchen bliver udsat for sexchikane, og der kan være behov for skrappere regler, så virksomhederne får ansvar for chikanen.

Det mener fagforeningen 3F, der organiserer medlemmer i branchen.

Udmeldingen kommer på bagkant af en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder blandt elever, der er ved at uddanne sig til tjenere, kokke eller receptionister.

37 procent af 270 deltagende elever svarer ifølge Politiken, at de er blevet udsat for krænkende eller grænseoverskridende adfærd.

Det kan være kommentarer om tøj, tilbud om sexlegetøj, klap i numsen, kys, at få vist nøgenbilleder, tilsendt porno, uønskede kontaktforsøg eller voldtægt.

- Vi er godt klar over, at der er udfordringer med sexchikane, men vi er noget forbavsede over omfanget, siger Bo Christensen, der er forhandlingssekretær i 3F.

- Det kan vi ikke leve med, og det skal stoppes. Det kræver en markant kulturændring. Det er både ubehageligt for den enkelte, og det kan også betyde, at unge forlader deres uddannelser, siger han.

3F ser gerne, at der bliver indført skrappere regler, så virksomhederne kan gøres ansvarlige for andres chikane. Men i første omgang handler det om et opgør med en hård jargon.

- Det er en branche, hvor der er stor mangel på arbejdskraft, og så dur det ikke, hvis man ikke behandler eleverne godt, siger han.

- Der er ingen tvivl om, at det er arbejdsgivernes ansvar at sikre et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø, og det skal vi måske være endnu bedre til at italesætte, siger Bo Christensen.

Han ser også et behov for, at der bliver sat større fokus på sexchikane i undervisningen på erhvervsskoler.

Det bygger han på, at knap halvdelen af eleverne i undersøgelsen, der har været udsat for hændelserne, ikke kalder det sexchikane.

Hos arbejdsgiverorganisationen Horesta påpeger juridisk chef Pia Voss, at det ville være oplagt at sammenligne med andre brancher, og at problemet også kan handle om ungdomskulturen generelt.

- Når det er sagt, er det ikke acceptabelt, at der finder krænkende adfærd sted på arbejdspladser.

- Det er også arbejdsgivernes ansvar, og vi opfordrer til, at de i for eksempel personalehåndbøger gør meget klart, hvad man accepterer. Horesta har netop indledt et samarbejde med 3F om at lave oplysningsmaterialer, siger hun til Politiken.

/ritzau/