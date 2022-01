3Fs forbundsformand, Per Christensen, har i mange år levet et dobbeltliv med flere kvinder på samme tid. Tirsdag eftermiddag blev han væltet.

Men det er langtfra alle 3Fs medlemmer, der mener, at det tumultariske privatliv påvirker hans evner som formand.

Thomas Sørensen er tillidsmand for 3Fs ansatte hos det aalborgensiske byggefirma Pallisgaard, og han mener ikke, at uro i privatlivet bør påvirke jobbet.

»Jeg går ud fra, man er voksen nok til at kunne adskille sit arbejdsliv og sit privatliv. Det burde fagforeningen ikke have noget med at gøre. Det er hans egen sag,« siger tillidsmanden.

Derfor vil han også have beholdt den nu tidligere forbundsformand, hvis han havde kunnet bestemme.

»Jeg vil have støttet ham. Det mener jeg godt, man kan holde adskilt,« uddyber tillidsmanden og harcelerer mod udviklingen i samfundet:

»I den moderne verden må man ikke træde forkert, så bliver man bonnet på den ene og den anden måde. Det moderne MeToo … så får man det på nakken,« mener tillidsmanden.

B.T. har også talt med Thomas Fischer, der er tillidsmand for 3Fs ansatte hos Siemens Germasa i Aalborg, om Per Christensens afgang.

»Han er en mand, der godt kan finde ud af, hvad der skal til, når det er kommet dertil, hvor det er kommet,« siger han, men ønsker dog ikke at kommentere på den nu tidligere forbundsformands dobbeltliv:

»Det er personlige ting. Det kommenterer jeg ikke på. Hvis man er utro, er det ens eget private anliggende.«

Men er det den rigtige beslutning, at han stopper som formand?

»Jeg ved ikke, om jeg synes, det er den rigtige beslutning. Det har jeg en hovedbestyrelse, der skal beslutte.«

Thomas Fischer kalder formandens afgang for ærgerlig, men roser samtidig flere gange i samtalen det arbejde, som han har lavet gennem årerne.

»Mega respekt for Per i det hele taget for det arbejde, han har gjort. Men Per har gjort det godt med det arbejde, han har haft.«