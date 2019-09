3F-medlemmer, der er ansat i SAS' bagagehåndtering i Københavns Lufthavn, skal sladre til fagforeningen, hvis de har en kollega, der ikke er medlem af 3F.

Det står sort på hvidt i fagforeningens vedtægter.

'Medlemmerne må ikke arbejde sammen med uorganiserede i mere end 14 dage uden at meddele dette til afdeling,' står der i paragraf 23, stk. 5 under et afsnit med overskriften 'Rettigheder og pligter' i 3F-Kastrups vedtægter.

Det er Berlingske, der har opdaget punktet i vedtægterne i kølvandet på denne uges strejke blandt bagagemedarbejderne.

En strejke, der udsprang i utilfredshed over en kollega, der - på trods af trusler - nægtede at melde sig ind i 3F.

3F Kastrups vedtægter, der altså decideret forpligter kollegaer til at sladre om hinanden, er dog på grænsen til at være ulovlige. Det fortæller flere eksperter til Berlingske.

Det skyldes, at det ifølge persondataloven er ulovligt at dele personfølsomme oplysninger digitalt.

»Det er ikke en god måde at få en arbejdsplads til at fungere på, at man sådan skal gå og anmelde hinanden,« siger Bent Greve, professor ved samfundsvidenskabeligt institut på RUC, til avisen.

»De (3F, red.) må under ikke under nogen omstændigheder stille krav om, at vedkommende skal være medlem af en faglig organisation. For mig lyder det her som et levn fra gamle dage,« fortsætter han.

Også Peter Blume, professor fra Københavns Universitet og ekspert i persondataret, påpeger, at 3F-medlemmer kan risikere at bryde persondataloven, hvis de følger 3F's krav og sladrer om en kollega uden at få samtykke fra den pågældende.

Berlingske har været i kontakt med Henrik Bay-Clausen, der er formand for 3F Kastrup.

Han kalder vedtægterne om pligten til at melde kollegaer, som ikke er medlem af 3F, for 'et levn fra gamle dage' og siger, at han ikke mindes, at den pågældende bestemmelse har været i brug.