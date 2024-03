OPDATERING: 3F har ved en fejl udsendt pressemeddelelsen om, at overenskomstaftalen skulle være på plads. Det oplyser 3F i en ny pressemeddelelse.

3F skriver i en pressemeddelelse, at man netop har sat det sidste punktum i en ny overenskomstaftale.

Den er indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.

Dermed kan de ansatte i kommunerne se frem til en lønstigning på 8,8 procent over de næste to år.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi har landet en aftale, hvor vi foruden en betydelig pulje til organisationsforhandlinger, har fået en samlet lønramme på 8,8 procent, der sikrer en reel lønfremgang for vores medlemmer,« siger formand for 3F’s offentlige gruppe, Lydia Callesen.

3F skriver, at den nye overenskomst sikrer medlemmerne en fremgang på fire procent allerede fra 1. april 2024.

Omkring 500.000 personer i landet vil være omfattet af den nye overenskomst.

Derudover er der fastsat en særlig ordning, der skal sikre, at de offentligt ansattes løn følger med de privatansattes lønninger.

»Det har været vigtigt for os i forhandlingerne, at der blev prioriteret penge til at løfte lønnen for vores lavest lønnede medlemmer. Det er jeg glad for, at vi er kommet i mål med,« siger Lydia Callesen.

Den nye overenskomst: Arbejdsgivere og ansatte i kommuner er enige om overenskomst med en samlet lønramme på 8,8 procent over de næste to år. Det går både til højere løn og andre tiltag.

Der er aftalt en særlig hurtig udmøntning, hvor 4 procent bliver udbetalt 1. april 2024.

Der er fastsat en særlig ordning, der skal sikre, at de offentligt ansattes løn følger med de privatansattes lønninger. Der sættes penge af til de lavestlønnede i kommunerne.

Som noget nyt danner forliget ramme om en frihedsopsparingskonto, hvor der er mulighed for at opspare lønnet frihed til senere brug.

Det skaber fleksibilitet for den enkelte, der med aftalen kan opspare op til 15 dage, som kan afvikles i en sammenhængende periode til frihed efter eget ønske.

Der nedsættes et dialogforum, som skal drøfte initiativer, der kan understøtte uddannelse af ufaglærte medarbejdere samt skabe fokus på elever og lærlinge.

Der er aftalt tre uger ekstra med løn under barsel til far eller medmor samt en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse via en aftalemæssig omlægning af store bededagstillægget. Kilde: 3F, Ritzau

Overenskomstforhandlingerne startede i december, men det var først i denne uge, man nåede hinanden.

Aftalen skulle ifølge 3F sikre bedre vilkår for tillidsrepræsentanter og mulighed for, at de ansatte kan opspare fridage til senere brug.

Ifølge Ritzau havde de ansatte håbet på en to-cifret lønstigning, hvorimod de 8,8 procent var det staten spillede ud med til at starte med i forhandlingerne.

De statsansattes, der tæller 190.0000 perosner, overenskomst blev forhandlet på plads for en uge siden. Her fik man ligeledes en lønstigning på 8,8 procent.