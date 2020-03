Lige nu er 23.600 3F-medlemmer ledige. De kan se frem til en økonomisk håndsrækning de næste måneder.

Danmarks største fagforening, 3F, vil i tre måneder friholde medlemmer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, for at betale foreningskontingent.

Formålet er at give en økonomisk håndsrækning til de medlemmer, der rammes af ledighed under coronakrisen.

I gennemsnit vil kontingentfritagelsen dreje sig om et beløb på 465 kroner om måneden.

Opgørelse af den samlede udgift er forbundet med usikkerhed, men vurderes som minimum at komme til at koste 11 millioner kroner om måneden.

Det hænger sammen med, at 3F i øjeblikket har 23.600 ledige medlemmer.

- Tusindvis af dygtige kolleger har på få dage mistet både deres job og trygheden i hverdagen. Det går hårdt ud over dem og deres familier. Lige nu kan det være næsten umuligt at finde et nyt job.

- Alle os, der er så heldige at kunne beholde vores job i denne historiske krise, giver nu de ledige kolleger en hånd, siger Per Christensen, forbundsformand i 3F.

Siden de danske myndigheder lukkede Danmark ned for knap to uger siden, har 3F oplevet en eksplosiv stigning i antallet af ledige medlemmer.

Indtil videre har mere end 5500 af 3F's medlemmer meldt sig ledige siden 13. marts, hvor regeringen valgte at lukke landet.

Ud over at lukke Danmark ned har regeringen lanceret flere hjælpepakke, der skal prøve at holde hånden under de danske arbejdspladser og deres ansatte.

Før coronakrisen har Per Christensen savnet mere velvilje fra politikerne til at støtte de personer, der bliver arbejdsløse og ender på dagpenge. Det savner han stadig.

- Man kan sige, at den konflikt bare bliver yderligere skærpet her under coronakrisen.

- Vi vil vedholdende blive ved med at pege på, at man skal have kigget på en ordentlig kompensation til de ledige, siger Per Christensen.

Første fritagelse for fagforeningskontingentet kan ske med opkrævningen i maj. Medlemmer, der bliver fritaget for fagforeningskontingentet, vil stadig skulle betale a-kasse-kontingent og gruppelivsordning.

Foreløbigt står ordningen til at gælde for tre måneder. Men 3F er ifølge Per Christensen klar til at tage nye beslutninger, hvis krisen trækker ud.

/ritzau/