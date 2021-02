(ARKIV) Læge ifører sig værnemidler og demonstrerer en podning i det nye podetelt på Rigshospitalet i København, torsdag den 2. april 2020. Teltet skal øge hospitalets podningskapacitet og er ved at blive indrettet til at tage imod endnu flere patienter til podning for coronavirus. For første gang under corona var der i de sidste uger af 2020 overdødelighed i Danmark. Onsdag træder nye restriktioner i kraft, der skal redde liv. Det skriver Ritzau, onsdag den 6. januar 2021.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann