Det kan koste dyrt, hvis man parkerer uden for båsen, måtte Kenn Plougman Olsen fra Nibe forleden sande.

11. juli parkerede han på p-pladsen ved Vestre Fjordpark i Aalborg, hvor der efter en badetur med børnene ventede ham en p-afgift på 510 kroner. På afgiften stod der, at 'dit køretøj er parkeret i strid med vejbkg. paragraf 56, T33, der er sålydende: parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen'.

Problemet er bare, at der slet ikke er nogen optegnet p-bås, da der er tale om en grusparkeringsplads. Kenn Plougman Olsen klagede derfor til Parkeringskontrol Nord under Aalborg Kommune og bad samtidig om aktindsigt i antallet af p-afgifter, der var udskrevet på stedet, skriver Nordjyske.

30. juli kom der så svar fra Parkeringskontrol Nord. 38 andre bilister havde fået en bøde, og samtidig lagde Parkeringskontrol Nord sig fladt ned og erkendte, at der var sket en teknisk fejl. Det undrer ham, hvordan det kan ske - og han synes, det ligner en vaskeægte pengemaskine. Men nyheden vakte alligevel glæde.

»Jeg er da rigtig glad, for jeg betegner det næsten som at vinde i lotto, for man har hørt om mange, der har forsøgt at få en parkeringsbøde tilbage, og det er næsten umuligt,« siger han til Nordjyske.

Afdelingsleder ved Parkeringskontrol Nord, Mette Skamris, siger til B.T., at der var tale om 'en ren menneskelig fejl'.

»Der var tale om var en nyansat p-vagt, som brugte en forkert paragraf. På en grusparkering kan man selvfølgelig ikke give bøder for at holde uden for båsen. Der var ikke noget at rafle om her - bilisterne skulle have pengene tilbage. Det har de fået,« siger Mette Skamris.

Men hvordan kunne en sådan fejl ske?

»Alle medarbejdere er på kurser, inden de bliver sendt ud, men her er der altså sket en smutter,« siger hun.