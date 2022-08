Lyt til artiklen

Der er gode nyheder til de mange tusind danskere, der var omfattet af pilotstrejken i SAS tidligere på sommeren.

For kunderne får ikke bare deres penge tilbage for de flybilletter, som de fik aflyst. De får også ret til at få udbetalt en økonomisk kompensation for aflysningen, skriver DR.

Kompensationen vil som hovedregel være på mellem cirka 1.900 kroner og 4.500 kroner per billet.

Man skal dog være opmærksom på, at pengene ikke dumper automatisk på kundernes NemKonto. Det kræver nemlig, at man reagerer og søger om refusion og kompensationen selv.

Det skyldes ifølge SAS, at de i deres dokumenter ikke kan se, om kunderne er berettiget til kompensation.

Forbrugerrådet Tænk er dog ikke tilfreds med den tilgang.

»Vi synes, det er stærkt kritisabelt, når flyselskaber ikke gør mere for at henvende sig direkte til berørte kunder om deres mulighed for kompensation,« fortæller chefkonsulent Vagn Jelsøe til DR.

Ifølge SAS var 380.000 SAS-kunder berørt af strejken. Hvis du tror, du kunne have ret til kompensation, kan du læse mere her.