Tirsdag var planlagt 103 SAS-afgange fra København, men kun 65 ser lige nu ud til at komme på vingerne.

Dermed er der lagt op til endnu en dag med massive aflysninger hos SAS, som er ramt af, at 1.000 piloter strejker for bedre ansættelsesvilkår.

Mange danskere spejder formentlig derfor i disse dage efter en flig af positive nyheder – som eksempelvis at de to parter genoptager forhandlinger i forsøget på at nå en aftale, som kan redde deres ferie.

Eller måske sikre, at de kan komme hjem fra sydens sol og tilbage på arbejde.

Og her er den så.

Mandag aften meddelte SAS-ledelsen således, at man ønsker at genoptage forhandlingerne – og det kommer til at ske onsdag, bekræfter den svenske mægler over for TV 2.

Og de danske piloter har bekræftet udviklingen over for Ritzau.

Tror du på, at SAS og piloterne kan nå til enighed om en ny aftale i denne uge?

»Under de seneste dage har SAS underrettet mæglerne om, at SAS ønsker at genoptage mægling med målet om at nå en ny kollektivaftale og dermed få bragt den igangværende strejke til afslutning,« skrev SAS i en pressemeddelelse.

»Strejken påvirker dagligt flere tusinde passagerer, og mange medarbejdere hos SAS arbejder hårdt for at hjælpe de påvirkede passagerer. Det er nødvendigt, at parterne i fællesskab når en afslutning på situationen,« skrev man endvidere.

SAS-ledelsen fastslog samtidig i meddelelsen, at det for selskabet er en 'langsigtede konkurrenceevne', som står på spil i forhandlingerne, og at hvis selskabets plan om en økonomisk genrejsning skal lykkes, kræver det bidrag fra alle interessenter – også piloterne.

»SAS forstår, at fortsat mægling kræver indrømmelser fra begge parter, og SAS er villig til at tage sit ansvar i den proces,« understreger selskabet.