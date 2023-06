Sommerferien venter lige forude, og skal du et smut ud i Europa, kan det være en god idé at tjekke nederste højre hjørne af det blå sygesikringskort.

For 375.000 kort står til at udløbe i år.

Det viser tal fra Udbetaling Danmark, som B.T. har fået oplyst.

Derudover er omkring 100.000 af de kort, der giver adgang til gratis sundhedsydelser i EU, ikke blev fornyet inden for de seneste par år, lyder det videre.

EU-sygesikringskortet, som det retteligt hedder, er gyldigt i fem år ad gangen, men det er op til brugeren selv at få det fornyet.

Og det er i den forbindelse vigtigt at huske på, hvad kortet egentlig dækker over, hvis uheldet skulle være ude på ferien.

»Det blå EU-sygesikringskort giver udelukkende ret til sundhedsydelser på de vilkår, der gælder for borgerne i det land, man opholder sig i,« siger centerdirektør i Udbetaling Danmark, Lise Schou Hansen:

»Man kan derfor opleve at skulle betale hele eller dele af behandlingen selv, hvis man ikke har en privat rejseforsikring oveni.«

Her gælder det blå sygesikringskort Det såkaldte EU-sygesikringskort gælder i EU- EØS-landene samt Storbitannien og Schweiz. Her er en liste over EU/EØS-landene: Azorerne (P)

Balearerne (Mallorca, Ibiza)(E)

Belgien

Bulgarien

Ceuta (E)

Cypern – den sydlige del

Danmark (inklusive Nordsøen)

De Kanariske øer (E)

Estland

Finland

Frankrig

Gibraltar (UK)

Grækenland

Guadeloupe (F)

Guyana (F)

Hebriderne (UK)

Holland (inklusive Nordsøen)

Irland

Island

Isle of Wight (UK)

Italien

Kroatien

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Madeira (P)

Malta

Martinique (F)

Norge (minus Nordsøen)

Polen

Portugal

Reunion (F)

Rumænien

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Sverige

Tjekkiet

Tyskland

Ungarn

Østrig

Ålandsøerne (FIN)

Samtidig gælder kortet ligeledes kun i EU- og EØS-landene. Og altså ikke i populære sommerferielande som Tyrkiet og Egypten.

Det blå sygesikringskort er udstedt til cirka 3,7 millioner danskere.

Her kan du læse mere om de forholdsregler, der kan være en god idé at huske inden en ferie i udlandet, hvis man skulle få brug for behandling.

EU-sygesikringskort skal fornys på Borger.dk.