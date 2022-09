Lyt til artiklen

Ulovlighederne står nærmest i kø i Nordeuropas største engros-markedsplads for frugt, grønt og blomster.

Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsens Rejsehold og Københavns Vestegns Politi gennemførte tirsdag en fælles aktion på Grønttorvet i Høje-Taastrup.

Aktionen afslørede en række problemer med fødevaresikkerheden og overholdelse af skatte- og afgiftsregler.

I 10 ud af 15 virksomheder konstaterede Skattestyrelsen problemer, der skal følges op på.

Samtidigt blev der beslaglagt tre paller drikkevarer og 37.000 pantmærker, der ikke måtte opbevares på stedet.

»Når vi konstaterer problemer i ti af virksomhederne, så er det for mange. Vi kommer til at følge op over for de ti virksomheder. Afhængigt af resultaterne af opfølgningen, kan de forvente forskellige former for sanktioner eller efterbetalinger,« siger Anne Sofie Hedemann, underdirektør i Skattestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Halvdelen af de tolv virksomheder, Fødevarestyrelsens Rejsehold kontrollerede, havde ikke sporbarhed på deres fødevarer.

»Den lovpligtige dokumentation er helt afgørende for forbrugersikkerheden, hvis det viser sig, at der er farlige fødevarer i omløb, og varerne skal trækkes væk fra butikshylderne,« siger leder af Fødevarestyrelsens Rejsehold, Michael Rosenmark, i pressemeddelelsen.

Mange af de kontrollerede virksomheder kan nu se frem til sanktioner fra myndighederne.