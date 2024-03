I 2026 slår 35.000 spejdere lejr vest for København i forbindelse med Spejdernes Lejr afholdes.

Tusindvis af spejdere skal igen slå lejr i Hedeland Naturpark, når Spejdernes Lejr afholdes i 2026.

Det skriver Foreningen Spejderne i en pressemeddelelse.

Det er anden gang, at spejderlejren bliver afholdt i naturområdet Hedeland. Sidste gang var i 2022.

Aftalen er indgået mellem Foreningen Spejderne, Høje-Taastrup og Roskilde Kommune, og de to kommuner deler værtskabet for begivenheden.

- Det er første gang, at Spejdernes Lejr afholdes samme sted som tidligere, og det tager vi som et stort skulderklap til Hedelands naturområde og til de mange aktiviteter, som både Høje-Taastrup og Roskilde Kommune kan tilbyde deltagerne og gæsterne på lejren, siger Michael Ziegler, der er borgmester i Høje-Taastrup Kommune, i pressemeddelelsen.

Aftalen blev vedtaget onsdag i Høje-Taastrup Kommune, som også var den sidste part til at godkende aftalen.

De to kommuner giver hver et tilskud på fire millioner kroner til Spejdernes Lejr.

Roskilde og Høje-Taastrup Kommune ejer det cirka 1500 hektar store naturområdet sammen med Greve Kommune.

- Vi glæder os helt vildt til at gøre brug af Hedeland Naturparks smukke omgivelser, hvis bakker og grusgrave inviterer til at skabe sjove og udfordrende friluftsaktiviteter for vores mere end 35.000 deltagende spejdere fra hele landet, siger Cecilie Viborg Nielsen, der er en af to lejrchefer.

Ud over 35.000 spejdere regner Foreningen Spejderne også med at tiltrække yderligere 50.000 gæster.

Den første udgave af spejderlejren blev holdt i Holstebro i 2012, og i 2017 satte spejdere lejr i Sønderborg.

Foreningen Spejderne er en paraplyorganisation for landets fem officielle spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

/ritzau/