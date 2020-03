Onsdag er 34 personer indtil videre døde, mens de var smittet med coronavirus. Det er to flere end tirsdag.

Antallet af personer, der bliver indlagt på sygehusene med coronavirus, fortsætter med at stige.

Onsdag er 350 personer indlagt med coronavirus. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut. Tirsdag var 301 personer indlagt med virusset.

I alt 34 personer er indtil videre døde, mens de var smittet med virusset. Det er to flere end tirsdag.

Ud af de 350 personer, der er indlagt i øjeblikket, befinder 87 af dem sig på en intensivafdeling. 76 af dem på intensiv har lige nu brug for respirator.

For både antallet af indlagte på intensiv og indlagte med behov for respirator er der tale om stigninger i forhold til tirsdag. Her var 69 indlagt på intensiv, mens 58 af de indlagte havde brug for at få tilført ekstra ilt via en respirator.

Onsdag er i alt 1715 danskere blevet testet positiv for coronavirus. Det er 138 flere end tirsdag.

Der formodes at være store mørketal, da det indtil videre kun har været personer med stærke symptomer, der er blevet testet.

14.870 er indtil videre blevet testet for coronavirus. Det vil sige, at ud af alle de testede er det foreløbigt 12 procent, der er blevet testet positiv.

Det er fortsat mænd, som i større grad bliver testet positiv. Af de 1715 bekræftede tilfælde er 60 procent mænd.

Det har flere gange lydt fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, at lande skal teste mere for at få bugt med det smitsomme virus.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har dog udtalt, at WHO's opfordring ikke er møntet på Danmark.

Det har han siden beklaget, og på et pressemøde tirsdag om status på coronaudbruddet lød det fra Søren Brostrøm og sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at de er enige om, at flere skal testes.

Globalt er mere end 400.000 personer nu blevet konstateret smittet med virusset. Samlet er der registreret næsten 19.000 dødsfald hos personer, som bar rundt på virusset.

/ritzau/