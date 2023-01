Lyt til artiklen

Hele 350 ansatte i Odense Kommune har været udsat for krænkende adfærd af en leder eller kollega i 2022.

Sidste år var tallet 313 ansatte. Der er altså sket en stigning på 11,8 procent, skriver TV 2 Fyn, der har set Odense Kommunes seneste trivselsrapport.

I rapporten fremgår det, at 225 ansatte har været udsat for »diskriminering eller dårlig behandling«, som det kaldes i rapporten.

20 ansatte har, ifølge undersøgelsen, været udsat for seksuel chikane. Det er tre flere end året før. Resten har afkrydset andre former for krænkelser.

»Jeg tror, for det første, at der er større risiko for, at nogen føler sig krænket, når man mødes, end når man ikke mødes. I 2022 vendte vi jo fysisk tilbage på arbejde, modsat årene før, hvor vi arbejdede meget hjemme. Jeg er sikker på, at det er en væsentlig del af forklaringen,« siger Nikolaj Møller-Jørgensen, der er HR-chef i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune, til TV 2 Fyn.

Da TV 2 Fyn oplyser ham, at tallet fra 2022 også er højere end i 2019, hvor folk ikke arbejdede hjemme, så forklarer Nikolaj Møller-Jørgensen, at det i hans øjne også handler om, at metoo har skabt et større fokus på problemet med krænkelser.

Der kan før metoo have været et skyggetal, der først kommer frem nu, lyder det fra ham.

Undersøgelsen har dog også vist, at flere ansatte end i 2021 oplever, at de modtog den hjælp, de forventede af arbejdspladsen, efter de var blevet udsat for krænkende adfærd.