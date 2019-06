35 blev anholdt under gadefestivalen Distortion, der i år er forløbet mindre støjende end sidste år.

35 personer er blevet anholdt i forbindelse med gadefestivalen Distortion i år. Det er to flere end sidste år, oplyser Københavns Politi.

Sigtelserne mod de anholdte omhandler blandt andet voldtægt, besiddelse af euforiserende stoffer, brud på ordensbekendtgørelsen og kvalificeret vold.

Lovovertrædelser er en politisag, og Distortion ønsker derfor ikke at forholde sig til antallet af anholdte.

- Vi planlægger Distortion og har sikkerhedsmøder nærmest fra det øjeblik, Distortion slutter det ene år, til afviklingen sker næste år. Så det lader vi politiet tage sig af, siger presseansvarlig Mai Young Øvlisen.

Københavns Politi kan ikke oplyse, hvordan sigtelserne fordeler sig.

Mai Young Øvlisen beretter, at festivalen i år er forløbet roligere i forhold til andre år.

- Vi har haft en omlægning af strukturerne, hvor musikscenerne har været mere opdelte og ligget længere væk fra hinanden. Og derfor har vi modtaget færre støjklager fra beboerne i år.

- Det betyder, at de tiltag vi laver, giver pote. Så må vi tage evalueringen med kommunen om, hvad de forestiller sig, vi skal gøre for at komme tættere på nul, siger Mai Young Øvlisen.

Sidste år modtog Københavns Kommune godt 30 støjklager. Det tal er i år landet på 13.

I evalueringen med kommunen skal det videre klargøres, om de 13 klager kun skyldes musik, eller om eksempelvis politiets overvågningshelikopter eller folkemængder er årsag til nogle af klagerne.

Ifølge Mai Young Øvlisen er det enkelte såkaldte street hosts - små fester i festen - der ikke har overholdt støjgrænserne og har fået flere anmeldelser. Festivalen vil internt evaluere, hvad konsekvenser for dem skal være.

Distortion mangler endnu at gøre status over salget af gadearmbånd, som festivalen skal sælge 25.000 af for at finansiere festerne.

Gadefestivalen blev afholdt onsdag og torsdag på henholdsvis Nørrebro og Vesterbro.

/ritzau/