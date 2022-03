For snart to måneder siden døde den 35-årige far til tre Troels Stormly i forbindelse med en anholdelse i Brønshøj.

Familien har ikke villet have hans identitet frem – før nu. Nu har de nemlig fået indsigt i politiets behandling af ham. En behandling, som de kalder hårdhændet og har valgt at klage over.

»Det er ikke orden, det der er sket. Det lyder, som om politiet har tæsket ham ihjel,« siger Bill Stormly, der er far til nu afdøde Troels Stormly.

Familiens bistandsadvokat, Tobias Grotkjær, har for nylig sendt en klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed på vegne af familien.

B.T. har læst klagen og talt med Tobias Grotkjær, der er i besiddelse af en afhøringsrapport med forklaringer fra de to betjente, som anholdt Troels Stormly 12. januar.

Og her er der flere ting, der lyder foruroligende, mener bistandsadvokaten. Han peger blandt andet på, at den ene betjent har forklaret, at han slog Troels Stormly flere gange med sin lommelygte i stedet for politistaven, der er omkranset af gummi.

Men hvad skete der præcis den aften i januar, og hvorfor endte den 35-årige far, søn, kæreste og bror med at miste livet?

Det ved kun de få personer, der var til stede. Og den ene er her ikke længere til at fortælle det.

B.T. forsøger nu at oprulle, hvad der skete i timerne og minutterne op til, at Troels Stormly blev erklæret død onsdag 12. januar klokken 23.34.

Klokken 21.50 blev politiet ifølge B.T.s oplysninger kaldt ud til tumult på en bar i Brønshøj.

B.T. har talt med barejeren, der fortæller, at Troels Stormly havde siddet og drukket i baren i en times tid og ikke var klar på, at det nu var tid til sidste udskænkning.

Ifølge barejeren, der gerne vil være anonym, skulle Troels Stormly have taget to halvliters ølkrus ned, viftet med dem og spurgt, om de ikke skulle have en fest.

Da barejeren sagde nej og bad ham stoppe, skulle den 35-årige mand have slået barejeren i ansigtet med et af glassene, og da ejerens kæreste forsøgte at komme imellem, skulle han have slået hende med resterne af glasset.

Politiet blev hurtigt tilkaldt, og få minutter efter ankom to hundeførere til stedet.

Men i mellemtiden var Troels Stromly altså løbet væk fra baren og havde sat kurs mod Haveforeningen Birkevang i Brønshøj.

B.T. har talt med en kvinde, der bor i et af kolonihavehusene i haveforeningen. Hun fortæller, at hun blev afbrudt midt i en telefonsamtale klokken 22.05, da en mand pludselig kom ind ad hendes havedør.

Kvinden har efterfølgende fundet ud af, at det var Troels Stormly.

Han sagde ingenting, og inden hun nåede at reagere, var han kravlet ind under hendes spisebord, fortæller kvinden, hvis identitet B.T. er bekendt med:

»Han rystede, havde koldsved, og det virkede, som om han hyperventilerede. Jeg spurgte, om han snakkede dansk, og om han var såret.«

Men Troels Stormly svarede ikke.

Troels Stormly mistede livet under en anholdelse 12. januar. Familien har klaget over politiets hårdhændede behandling. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Troels Stormly mistede livet under en anholdelse 12. januar. Familien har klaget over politiets hårdhændede behandling. Foto: PRIVATFOTO

»Jeg aede ham bare på ryggen og hviskede 'rolig nu, rolig nu', mens han lå der og rystede. Jeg gik ret hurtigt ud for at hente et glas vand til ham, men da jeg kom tilbage, var han forsvundet,« siger hun.

Sekundet efter han var smuttet, klokken 22.08, ringede hun til politiet. Hun fik at vide, at hun ikke måtte røre ved noget, da de ville sende nogle betjente ud. Men der er aldrig kommet nogen, fortæller kvinden, der heller ikke har hørt fra politiet siden.

I klagen, som B.T. har læst, fremgår det, at en af betjentene har forklaret, at han først havde sin tjenestehund i snor, da de fandt Troels Stormly.

Men kort efter satte hunden efter Troels Stormly og hoppede op og bed ham i ryggen, står der.

Efterfølgende, har betjentene forklaret, slog de først Troles Stormly én gang hver i ryggen. Den ene betjent med sin politistav, og ved den anden betjents slag er redskabet ikke nærmere angivet.

Herefter er det forklaret, at den ene betjent slog to ekstra gange med staven.

Den anden betjent kunne se, at hans kollegas slag ikke havde effekt, har han forklaret, og derfor trak han selv sin lommelygte, som han slog Troels Stormly med to gange.

Lommelygten er beskrevet som cirka ti centimeter lang og omkring to centimeter i diameter.

Og bistandsadvokat Tobias Grotkjær hæfter sig netop ved slagene med lommelygten:

»Det er min klare vurdering, at vold begået med en tjenstlig udleveret lommelygte hverken var nødvendig, proportionel eller forsvarlig – særligt henset til, at hundeførerne var sammen om at anholde afdøde,« skriver Tobias Grotkjær i sin klage.

Der står ligeledes, at den ene betjent har forklaret, at Troels Stormly måske sagde »av«, da hunden bed ham. Han skulle efterfølgende have holdt fast om hunden og først sluppet, da han blev slået med lommelygten, har betjenten, der slog med lommelygten, forklaret.

Bistandsadvokaten skriver i slutningen af klagen:

»At volden begået mod afdøde hverken har været nødvendig, proportionel eller forsvarlig, understøttes af afhøringen afgivet af XXX (navnet på en kvindelig betjent, der er udeladt her, red.).«

Den kvindelige bejtent skulle have forklaret, at Troels Stormly efter anholdelsen var hævet i hovedet, og at hans øjne var 'poppet ud', som der står der i klagen.

B.T. har ud over Troels Stormlys far talt med hans søster og moren til hans tre børn. De vil alle gerne have de nuværende oplysninger i sagen frem, da de ikke mener, at forløbet og politiets behandling har været i orden.

Der er stadig meget, der står hen i det uvisse. Blandt andet den konkrete dødsårsag, om der ankom andre end de to hundeførere, mens Troels Stormly stadig var i live, og hvorvidt og hvornår der blev givet livreddende førstehjælp.

B.T. har talt med Christel Stigaard, der er ansvarlig for sagen ved Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Hun fortæller, at man ikke kan kommentere den, da den stadig er under efterforskning.