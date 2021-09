»Når det blev min tur, så fik jeg svedige hænder, og mit hjerte bankede. Jeg fik nærmest angst.«

35-årige Carina Helligsø Allentoft husker stadig alt for godt, hvordan det var at gå i folkeskole og skulle læse højt for klassen.

Hendes ordblindhed har fulgt hende, så længe hun kan huske tilbage.

Først for ganske nylig, efter hun medvirkede i reportageserien ‘Vi er ordbildne’ på DR1, har hun oplevet at få den specialiserede hjælp, hun egentlig har brug for.

Carina Helligsø Allentoft til ordblindeundervisning. Det er først sent i livet, hun har fået den fornødne, specialiserede hjælp. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.

»Et eller andet sted har min fremtid jo været ødelagt, fordi jeg ikke fik den hjælp, jeg havde brug for. Jeg kunne godt have tænkt mig, at man havde været lidt mere fremme i skoene, dengang jeg gik i skole,« siger Carina Helligsø Allentoft, der i dag arbejder som frisør.

I programmerne, der har premiere på onsdag, følger man Carina og tre andre ordblinde.

Her får de konkrete strategier og gode råd fra en ordblindeekspert samt forfatteren Sara Blædel, der selv er ordblind, til at overkomme ordene, skammen og usikkerheden.

»Vi har jo et samfund, som vægter det at være dygtig til at skrive og læse højt. Folk tænker måske, at man er dum, hvis man siger, at man har svært ved at læse. Man kan grine af den gamle fordom, men vi kan ikke helt ryste den af os, selvom det er blødt meget op i de senere år,« siger Marie Wolter Bertelsen, leder af ordblindeundervisningen HF og VUC i Roskilde og ordblindeekspert i DR-programmerne.

Undervisningen varer to timer en gang om ugen og er for voksne ordblinde. Carina ses yderst til højre i billedet i lyseblå skjorte. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.

Carina Helligsø Allentoft kan også godt komme til at føle sig dum og usikker på grund af sin ordblindhed. Især når hun skal hjælpe sine piger på seks og ni år i skolen.

»Jeg kan blive ked af det og indebrændt på mig selv. Hvorfor er det lige mig, der skal have det svært? Men den følelse bliver heldigvis overskygget af, at jeg kan se, at min ældste pige har knækket koden og har overhalet mig med læsningen, og det bliver jeg glad for,« siger den 35-årige kvinde og tilføjer:

»Jeg er nok en streng mor og siger til mine piger, at skolen er vigtig. Det skal selvfølgelig være nemt og leg i de små klasser, men jeg kan mærke, det betyder meget for, at de suger alt det til sig, de kan,« siger Carina Helligsø Allentoft.

I forbindelse med programmerne på DR1 er hun blevet introduceret til forskellige digitale hjælpemidler og strategier, der kan hjælpe hende i hverdagen. For eksempel har Carina lært at udpege vokalerne i et ord.

På sin computer har Carina Helligsø Allentoft en række værktøjer, der kan hjælpe hende med at finde frem til de ord, hun vil skrive. Hvis hun f.eks. skriver start-bogstavet på det ord, hun vil skrive, oplister computeren en række ord med det bestemte bogstav. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.

»Derefter deler jeg det op i stavelser, og på den måde, kan jeg finde ud af, hvad der står,« siger hun.

Ifølge ordblindeekspert Marie Wolter Bertelsen er Carina Allentoft eksemplet på, hvor meget man som ordblind kan rykke sig med den rette hjælp.

»Det er blevet nemmere at være ordblind, end det var for bare ti år siden. Hvis man er it-stærk eller klar til at blive det, kan man for eksempel få sin computer til at læse sine breve fra e-Boks op for sig. Hvis ikke man er vant til at være i den digitale verden, så kan man dog komme til at føle sig endnu mere hægtet af,« siger Marie Wolter Bertelsen og tilføjer:

»Hvis man til gengæld opsøger hjælpen, kan man på virkelig kort tid få noget ud af det, og det har Carina gjort.«

Da B.T er på besøg til ordblindeundervisning i Ballerup, er det tillægsord, som er dagens tema. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.

Efter DR programmerne er Carina fortsat til ordblindeundervisning hos AOF. Indtil videre har hun været der fire gange.

Og selvom hun denne septemberdag på kurset i Ballerup føler sig udfordret, når læreren beder hende udpege et tillægsord på tavlen, er håndfladerne ikke længere svedige, og hjertet banker, som det skal.

»Det er fantastisk at stå på egen ben. Nu begynder jeg at føle mig voksen. Jeg skammer mig ikke mere, og min selvtillid er vokset, i takt med at jeg har fundet ud af, at jeg har mulighed for at få hjælp,« siger Carina Helligsø Allentoft.

Marie Bertelsen glæder sig over udviklingen inden for voksen-ordblinde-undervisning. Hun mener dog også, at der generelt er plads til forbedring i de tidlige skoleår.

Carina Helligsø Allentoft. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.

»Der er stadig meget stor forskel på, hvordan den enkelte skole støtter ordblinde elever. Nogle gør det fantastisk godt, men der er fortsat mange, der går ud af folkeskolen og ikke har fået den fornødne hjælp,« siger hun.

Carina har nu lagt sin egen folkeskoletid bag sig. I stedet drømmer hun nu stort om, hvor langt hun kan komme i bogstavernes verden.

»Inderst inde har jeg nok stadig en drøm om at komme dertil at læse og stave som en ikke-ordblind. Så jeg knokler hver dag og udfordrer mig selv på at bruge forskellige ord,« siger hun.