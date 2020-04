Sammen hver for sig.

Det budskab gælder selvsagt alle borgere, mens coronavirus fortsat hærger og griber ind i stort set alle dele af hverdagen.

Derfor er det for muslimer i Danmark en helt særlig udfordring at holde ramadan denne gang.

Muslimernes årlige fastemåned begyndte op til weekenden, men hvor der normalt gøres ekstra meget ud af at samles til fællesspisning og til fællesbøn i moskeen, når fasten brydes efter solnedgang, må ramadanen anno 2020 foregå hjemme i stuerne.

Hver for sig.

35-årige Ahlam Merhi, mor til to teenagedrenge, pædagog og frivillig såkaldt bydelssøster i Odense-bydelen Vollsmose, er en af de mange, som må indstille sig på, at ramadanen i år bliver noget helt specielt hvad angår det fysiske fællesskab – fordi det ikke kan være der.

Samtidig er hun indstillet på, at det nu engang er det ekstraordinære vilkår, man må rette sig efter.

Og for at sprede budskabet – og undgå smittespredning – har Ahlam Merhi sammen med flere andre bydelssøstre i samarbejde med Vollsmose Sekretariatet lavet en informationsvideo, hvis budskab er, at selv om det er ramadan, er det vigtigt, at alle overholder retningslinjerne om at holde afstand. Det vil sige holde ramadan inden for hjemmets fire vægge.

»Vi tænkte, det ville være det rigtige at lave en videokampagne, og vi deler den alt, hvad vi kan, på de sociale medier. Vi skal have det her budskab ud til så mange som muligt. Mund til mund-metoden er det, der virker her i Vollsmose. Det er den mest effektive måde at komme ud med et budskab på, og nu gør vi det så også skærm til skærm,« siger Ahlam Merhi.

»Der er jo normalt et helt særligt fællesskab under ramadanen, men det fællesskab – i hvert fald fysisk – kan der desværre ikke være i år. Der er rigtig mange, der savner det, og man vil nok komme til at savne det endnu mere i løbet af ramadanen. Det er også det, der gør det svært denne gang. Vi er jo vant til at mødes med familie og venner, når vi bryder fasten, og vi er vant til at mødes til den sidste bøn sammen i moskeen. Denne gang må det foregå hjemme i stuen,« siger hun.

Informationsvideoen, som Vollsmose Sekretariatet, Ahlam Merhi og nogle af de andre af Vollsmoses bydelssøstre står bag, er lavet på arabisk, somali, kurdisk og dansk.

Den blev publiceret på ramadanens første dag for at få så stor effekt som muligt.

»Der er selvfølgelig mange herude, som snakker om, at det er rigtig ærgerligt, at ramadanen bliver så anderledes i år, men det er mit indtryk, at folk er indforstået med, at det er sådan, det må være denne gang på grund af corona,« siger hun.

Ahlam Merhi, som er praktiserende muslim, kommer også selv til at savne de ritualer og det fællesskab, hun normalt er en del af under ramadanen.

»Vi ser frem til at faste. Også selv om det kan være hårdt, og kroppen lige skal vænne sig til det. Ramadanen er en velsignet måned for os. Vi lærer udholdenhed, og vi lærer at fokusere på det, der er vigtigt. Jeg kommer helt sikkert til at savne de ting, vi plejer at gøre sammen,« siger hun.

»Og så savner jeg virkelig min morgenkaffe,« tilføjer hun med et grin.

Eid, muslimernes store fest, som markerer afslutningen på ramadanen, bliver meget speciel denne gang. Også for Ahlam Merhi:

»I min familie er vi, ud over min mor og far, otte søskende og 23 børnebørn. Vi kan jo ikke mødes, som vi plejer, men så må vi alle sammen hver for sig gøre lidt ekstra ud af det derhjemme.«