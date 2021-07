I sidste uge kom det frem, at Danmark har købt en million doser Pfizer/BioNTech-vacciner af Rumænien, og med ekstra doser skal man også gerne have plads til at få rullet skjorteærmet op på flere danskere og givet dem et stik.

Og det kommer der også.

I Region Hovedstaden kommer der nu 330.000 nye vaccinetider, man kan gå ind og booke.

Formand for regionens sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (C) glæder sig over, at endnu flere borgere nu kan blive hurtigere vaccineret:



»Jeg er utroligt glad for den nye, store leverance af vacciner, så borgerne kan blive endnu hurtigere beskyttet mod covid-19. Jeg er ikke blevet vaccineret selv endnu, fordi jeg er 30 år, og jeg glæder mig rigtig meget til det. Jeg håber, alle andre i min aldersgruppe også bliver vaccineret, så vi holder fast i den høje vaccinetilslutning.«

Han understreger efterfølgende, at vaccinepersonalet har meget travlt over sommeren med at få vaccineret de sidste borgere, og derfor appellerer han til, at man kommer til tiden og ruster sig med lidt tålmodighed, da der kan opstå kø.

Vaccinetiderne kan bookes på vacciner.dk, når man har fået en indkaldelse i sin e-Boks.

De 330.000 nye tider bliver frigivet i løbet af de kommende dage.