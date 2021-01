Kontroller i Danmark har fundet 33 danskere med covid-19, som er rejst fra Dubai med et negativt testsvar.

33 danskere har fået foretaget en test for covid-19 i Dubai, som ved kontrol efter hjemkomsten til Danmark har vist sig at være falsk negativ.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere politiske kilder på Christiansborg.

Oplysningen bekræftes over for Ritzau af Per Larsen, der er sundhedsordfører hos De Konservative, samt Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Folketingets sundhedsordførere er blevet præsenteret for oplysningen om de smittede danskere på et følgegruppemøde fredag.

- Det er forfærdeligt, siger Per Larsen om de nye tal.

- Man påtager sig et stort ansvar, hvis man rejser til Dubai, hvor der er risiko for at blive smittet med coronamutationer, som man ikke ønsker at få ind i Danmark, siger han.

Torsdag aften meddelte de danske myndigheder, at alle flyvninger fra Dubai til Danmark stoppes i foreløbigt fem dage.

Det skyldtes mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse med de test for covid-19, der bliver udført i Dubai.

De seneste dage har det vakt opsigt, at flere kendte sportsfolk og influencere har lagt billeder op på sociale medier fra deres ophold i Dubai, selv om Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til udlandet.

Siden 9. januar har det været et krav, at alle rejsende med fly til Danmark skal kunne fremvise en coronatest, der viser, at de ikke er smittet med coronavirus.

Testen skal være taget inden for 24 timer.

De danske myndigheder har lukket for indrejser fra Dubai, efter at en borgerhenvendelse har rejst mistanke om sjusk med test.

I forrige uge meddelte Statens Serum Institut, at det første tilfælde af en ny coronavariant, som oprindeligt blev påvist i Sydafrika, var fundet i Danmark.

Varianten blev påvist hos en person, der havde været i Dubai.

Ifølge Udenrigsministeriets oplysninger befinder der sig i øjeblikket mindst 85 danske rejsende og cirka 800 fastboende i Dubai.

/ritzau/