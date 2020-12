Selvom alle coronaretningslinjer var fulgt til punkt og prikke, endte det helt galt under en julegudstjeneste i Havndrup Sognehus under første søndag i advent.

32 personer blev smittet med covid-19, herunder både kirkegængere og størstedelen af kirkepersonalet. Det får nu sognepræst Kristine Stricker til at råbe vagt i gevær, for som det ser ud nu, skal kirkerne stadig være åbne over julen:

»Det gyser mig ved tanken. Det har det ikke gjort før. Forskellen er denne uge. hvor mindst 31 mennesker er blevet smittet ved at komme i kirke, for at lovsynge Gud og mærke trøst og håb i en svær tid. Nu er vi syge,« skriver Kristine Stricker i Kristeligt Dagblad.

Det til trods for at alle stole stod med to meters mellemrum, at folk bar mundbind ind og ud, at alle sprittede af, og at alle sad samme vej under salmerne. Der var desuden ikke flere i kirken end de 42 tilmeldte personer.

Der blev også holdt en række andre events i kirken. For eksempel var en børnehave på besøg, der var afholdt meditativ skumringsstund og blev set en film. Men ved alle events blev alle retningslinjer overholdt.

Den 5. december kom den nedslående melding om, at en kirkegænger var testet positiv, og så gik det ellers stærkt. Seks af ni ansatte i kirken er smittede, alle pædagoger, der havde børnehavebørnene med, er smittet, og 25 procent af filmdeltagerne er smittet.

Sognepræsten Kristine Stricker blev også selv smittet. Og nu er hun også skræmt. Skræmt over at så mange blev smittet, selvom alle anbefalede retningslinjer blev overholdt. Derfor giver det ikke mening for hende, at regeringen og biskopperne holder fast i, at kirkerne skal være åbne med salmesang og det hele.

Hun mener i stedet, at det burde være op til de enkelte kirker at bestemme, om de vil holde åbent, og i stedet for at invitere folk ind i kirken kunne man klokken 16 juledag stille sig ud på altanen eller fortovet og sammen synge 'Dejlig er jorden' med et lys i hånden.