»Det var et forsøg på at lave noget, der ikke nødvendigvis omhandler Jomfru Ane Gade, hvor folk kun bliver underholdt ved at drikke.«

Sådan fortæller 32-årige Thor Rasmussen til B.T.

Tilbage i 2015 gjorde han en stor drøm til virkelighed. Drømmen havde han gået med siden 2012, og tre år senere åbnede han så brætspilscafeen Dice 'n Drinks i Aalborg.

Til Nordjyske har han fortalt, at han selv kan 500 spilleregler i hovedet, og Thor Rasmussen fortæller, at han gik efter at give folk i det jyske noget mere indholdsrigt at lave.

Brætspil kan virke på alle aldersgrupper, man skal bare have en indgang til det. Thor Rasmussen, ejer af Dice 'n Drinks i Aalborg

»Det kan også ses som en trodsreaktion til den digitale alder, så man kan se hinanden mere i øjnene,« fortæller Thor Rasmussen, der bestemt ikke selv er hellig, når det kommer til brugen af smartphones.

»Der er gået for meget mobil i den. Jeg bruger den også selv meget. Det er svært at administrere - også privat,« fortæller den 32-årige jyde, der blandt andet blev inspireret af Bastard Café i København, der også er en cafe med brætspil.

Her kunne han følge med i, hvordan det gik, og det var med til at skubbe ham til at tage springet og realisere sin drøm.

»Det er mange penge, der skal findes. Men hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg ærgre mig senere. Om det ville briste eller bære, vidste jeg ikke. Det gav også en sikkerhed, at der - før vi åbnede - var interesse for det i København,« siger Thor Rasmussen, der på daværende tidspunkt ikke havde et fast arbejde.

Han er læreruddannet og havde forskellige vikariater, men han blev træt af ikke at have noget fast. Det har han nu, hvor han arbejder fuldtid i cafeen.

I weekenden er der omkring 100 hver dag, og der er oftest fyldt fra klokken 19 til 21.

De har også en del besøg ugen igennem, og det er særligt de universitetsstuderende, der bruger cafeen.

»Jeg tror, det har mere at gøre med reklamer, og hvordan vi kommer ud. Brætspil kan virke på alle aldersgrupper, man skal bare have en indgang til det. Det kan vi give, for det er sværere at sætte sig med et spil og læse det end få det forklaret,« siger Thor Rasmussen, der sætter en ære i at være der for gæsterne til at forklare reglerne.

I corona-tiden har de måttet forholde sig anderledes, men ellers er det noget, de går meget op i.

Og han håber, flere bliver fanget af brætspil, og at cafeerne kan blive ved med at leve.

For det giver bare noget særligt at sidde og spille et spil:

»Man kan snakke om en social kontakt, når man går i gang med et spil. Du er forpligtet til at spille med den, du sidder med, og I er enige om, hvad der foregår. Du behøver ikke smalltalke, for du har noget at være sammen om fra start, der gør det nemmere, og så glider det nemt over i snak,« fortæller Thor Rasmussen.