»Hvis nogen, jeg ikke kender, blander sig i mit privatliv, så kan jeg godt blive temmelig irriteret, for at sige det pænt.«

Sådan lyder det på gedigent nordjysk fra 32-årige Morten Nielsen over en skrattende telefonforbindelse.

Han er en af dem, der har læst og kommenteret på B.T.s artikel om 29-årige Ebru Elina, der altid kontakter utro mænds kærester.

Morten Nielsen er langt fra enig i den opbakning, hun fra mange har modtaget, efter hun i weekenden åbnede debatten om, hvorvidt man egentlig bærer et ansvar i forhold til andre folks utroskab.

Modsat hende mener Morten Nielsen nemlig ikke, at man bør blande sig i andre menneskers privatliv.

I hvert fald ikke så længe, man ikke kender de implicerede.

»Hvis nu det var ens bror, hvor man opdagede, hans kæreste var ham utro, så synes jeg godt, man kan blande sig. Men det handler om, hvorvidt der er en relation,« siger Morten Nielsen.

Han er bange for, at det hele hurtigt kan udvikle sig til én stor 'sladrebutik', som han selv kalder det.

Så mange er utro En ny undersøgelse fra Projekt SEXUS, som over 62.000 danskere har deltaget i, viser, hvor utro henholdsvis mænd og kvinder er. Undersøgelsen viser, at knap hver fjerde danske mand har været deres nuværende partner utro mindst én gang, mens det for kvindernes vedkommende er knap hver sjette, der har ligget med en anden end deres partner. 80 procent svarer, at de 'i ringe grad' eller 'slet ikke' synes, det er moralsk i orden, at nogle mennesker er deres ægtefælle eller faste partner utro.

Og han synes, at folk, der kontakter utro folks kærester, 'burde finde sig en anden hobby at gå op i'.

Den holdning gav han til kende i kommentarfeltet under artiklen om Ebru Elina, og han satte dermed debatten yderligere i gang især over for dem, der hylder hendes gerning.

'Hun gør absolut alle en tjeneste,' skriver en Facebook-bruger, mens en anden bakker op og skriver, at det er en fin tanke at kontakte den utroskabsramte kæreste for at komme problemet til livs:

'Utroskab er noget forbandet svineri, og der er desværre berøringsangst for at 'sladre' herom.'

Men Morten Nielsen er altså dybt uenig og mener, at folk har alt for travlt med hinanden.

»Man skal generelt ikke blande sig i andres privatliv. Der må være grænser. Også i forhold til hvor alvorligt det er. Det er jo ikke fordi, der som sådan er nogen, der dør af det utroskab, selvom det selvfølgelig ikke er i orden,« siger Morten Nielsen, der selv er single.

Det er et par år siden, han senest var i et forhold, og han har ikke nogen oplevelser med utroskab i bagagen, men han føler alligevel, at han har en vis indsigt:

»Man skal ikke bare tro på alt, hvad man hører, har jeg erfaret henad livets vej.«

Ville du blive irriteret, hvis nogen, du ikke kendte, fortalte dig, at din kæreste var dig utro?

»Både ja og nej. Jeg ville tænke: ‘Hvor ved de det fra, og er det bare noget, de siger for at genere mig?’ Jeg ville være i tvivl om, hvorvidt de rent faktisk sagde det for at hjælpe eller bare for at skabe splid.«

Kan du forstå dem, der hylder Ebru Elina for at kontakte utro mænds kærester?

»Ja, sagtens. Jeg tror, det er en naturlig ting, at piger er mere følsomme over for den slags.«

Så du tænker, det er kønsbestemt?

»Ja, jeg tror, piger er mere følsomme på det emne fra naturens side.«

Du tror altså, at kvinder er mere følsomme over for utroskab?

»Ja. Selvfølgelig er mænd også, men piger har flere følelser i det, hvor mænd nok bare bliver mere vrede og aggressive.«