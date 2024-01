Klejnsmed Jeppe Filskov glæder sig til, at han til maj skal være far til barn nummer to.

Men han ærgrer sig voldsomt over, at han er tvunget til at tage 11 ugers barsel, fortæller han til B.T. Han talte først med TV Midtvest.

»Jeg synes, det er noget pjat, at jeg skal bruge 11 uger på barsel. Jeg synes, det er træls den måde, det bliver gjort på,« siger 31-årige Jeppe Filskov.

Han ville ønske, at reglerne gav ham og familien større frihed til selv at tilrettelægge.

»Nu bliver det sådan, at min kone mere eller mindre skal stoppe med at amme, fordi staten har besluttet, at jeg skal holde barsel,« siger Jeppe Filskov.

»Det bliver megafedt at gå på barsel, og jeg glæder mig til det, men jeg kan ikke se, hvorfor det skal være 11 uger, når jeg kunne nøjes med 14 dage – eller at vi selv fordelte det. Det ville fungere meget bedre hjemme hos os,« konstaterer han.

Jeppe Filskov mener, at det er vigtigere for barnet, at moderen får holdt en større del af barslen.

»Min kone er bare den primære omsorgsperson i det første år. Hun kan amme, det kan jeg jo ikke,« siger Jeppe Filskov.

»Vi fik at vide i forbindelse med vores første barn, at det var meget vigtigt, at man fortsatte med at amme så længe, man kunne. Og nu er vi nærmest tvunget efter syv-otte måneder til at afbryde det. Det, synes vi, er forkert i vores verden,« siger Jeppe Filskov desuden.

Reglerne, som blev vedtaget i Folketinget i 2022, betyder, at 11 uger af barslen skal afholdes af faren og bortfalder, hvis han ikke ønsker at tage den.

Dengang kaldte daværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) den nye lovgivning, som trådte i kraft i august 2022, for 'en positiv dag for børn i Danmark'.

»Det kommer mor, far og i særlig høj grad børnene til gavn,« sagde Peter Hummelgaard.

»Mænd vil blive tættere knyttet til barnet, og får bedre mulighed for at opleve barnets første par år i den store nye verden. Kvinder kommer til at se en større ligestilling på arbejdsmarkedet,« sagde den daværende beskæftigelsesminister desuden.

Jeppe Filskov anerkender, at det bliver en 'speciel tid', og han forsikrer, at barslen definitivt ikke kommer til at gå til spilde.

»Men vi er ude i, at politikerne har taget beslutningen om vores barsel på alle borgeres vegne. Og så har de trukket det ind under ligestilling,« siger han.

Jeppe Filskov fortæller, at han kommer til at afholde 14 dages barsel umiddelbart efter fødslen.

Og så planlægger han at afholde de resterende ni uger omkring januar 2025.