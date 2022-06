Lyt til artiklen

»Det er klart, at opstarten ikke giver et retvisende billede i forhold til den videre drift.«

Det medgiver direktør i Odense Letbane, Dan Ravn, som dog samtidig glæder dig over, at det i løbet af de første ni dage med letbanetog i gaderne estimeres at være lykkedes at få 300.000 passagerer til at prøve en tur.

Et tal, der dog - erkender letbanen - er behæftet med usikkerhed.

»Ud over det gratis tilbud hører det med, at nyhedens interesse har tiltrukket mange, og de enkelte passagerer har nok også kørt længere ture, end vi vil se under normale forhold.«

»Men det rokker ikke ved det overordnede billede af, at odenseanerne har taget rigtigt godt imod letbanen, og det er vi meget glade for,« siger Dan Ravn.

Fynbus og Odense Letbane kører i forbindelse med åbningen desuden en kampagne med gratis udstedelse af rejsekort til passagerer, som i løbet af juni henvender sig personligt i FynBus' kundecenter i Odense Banegård Center.

Her er der foreløbig udstedt mere end 2.300 nye rejsekort, og mange af dem er ifølge letbanen udstedt til folk, som ikke normalt benytter den kollektive trafik.

»Dét ser jeg som et tidligt tegn på, at letbanen har potentiale til at påvirke mange menneskers rejsevaner, så flere med tiden vil tænke kollektivt som en naturlig del af det daglige rejsemønster,« siger Dan Ravn.

Passagertal for perioden efter 6. juni - hvor billet blev påkrævet for at stige på letbanen - vil ifølge Odense Letbane først være til rådighed i slutningen af juli.