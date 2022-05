Lyt til artiklen

Tirsdag morgen begyndte noget anderledes for 300 elever, der valgte at droppe en times undervisning til fordel for at demonstrere.

Eleverne, der går på uddannelsesinstitutionen Forberedende Grunduddannelse Aalborg, FGU Aalborg, er nemlig så utilfredse over forholdene på deres skole.

Der mangler i bund og grund ressourcer, mener både elever og undervisere, skriver TV 2 Nord.

»Vi synes ikke, at FGU’en får nok ressourcer. Det kan være penge til lokaler eller undervisere, og det vil vi gerne gøre opmærksom på,« siger elev og medlem af elevrådet på FGU Aalborg Kirsten Bundgaard.

Uddannelsesmuligheden FGU har til formål at gøre unge mere klar til uddannelse. Det er for elever, der ikke føler sig klar til at påbegynde en gymnasial- eller erhvervsuddannelse.

Men ifølge Kirsten Bundgaard bliver den ikke prioriteret.

I Aalborg oplever man, at mangel på lokaler flytter dele af undervisningen ud på gangene, ligesom der mangler lærere, mener man.

Formålet med demonstrationen tirsdag var derfor at gøre politikerne på Christiansborg opmærksom på deres syn.

Den politiske aftale om FGU'en blev vedtaget i 2017 med et mål om at tage hånd om de omkring 50.000 unge uden en uddannelse.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) udtalte i december sidste år i forbindelse med stigende fraværstal på FGU-uddannelserne, at hun har en stor tro på uddannelsen.

»Der er alt for mange unge, der har slået sig på skolesystemet, og hvor FGUen kan noget andet, nemlig give dem både faglig, social og personlig støtte. Jeg tror, at alle har et ønske om, at vi får det til at fungere.«

»Det tager tid at lave en helt ny uddannelse. Samtidigt anerkender jeg, at vi ikke er i mål,« skrev hun i en pressemeddelelse.