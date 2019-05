Sagen om mangelfulde brystundersøgelser vokser i antal. Styrelse varsler påbud mod sygehus og region.

Antallet af brystkræftramte kvinder, som kan have fået en mangelfuld undersøgelse på Ringsted Sygehus, er på halvanden måned steget fra 221 til 304.

Det skriver Jyllands-Posten.

Stigningen sker, da Region Sjælland har gennemgået flere kvinders journaler i sagen om mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus i perioden 2013-2017.

I alt er flere tusinde kvinders journaler blevet undersøgt.

Derudover har Styrelsen for Patientsikkerhed varslet et påbud mod sygehuset og Region Sjælland.

Styrelsen mener, at patientsikkerheden kan være i fare.

Truslen om et påbud har fået regionen til at rette ind, skriver avisen.

Det gælder både i forhold til behandling af kvinder med mulig brystkræft og kvinder, som er bekymrede for, om de har fået en mangelfuld undersøgelse.

Politiet efterforsker sagen om de mangelfulde brystundersøgelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed indledte også en undersøgelse af nye potentielt kritisable forhold på Ringsted Sygehus og i Region Sjælland. Nu har styrelsen draget konklusionen af undersøgelserne.

De har ifølge styrelsen vist, at der kan have været forhold, som var til fare for patientsikkerheden og i strid med sundhedsloven.

Derfor vil styrelsen udstede et påbud til Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus og til Region Sjælland.

Det fremgår af en skrivelse til regionen.

Styrelsen vurderer, at det er i strid med sundhedsloven, at sygehuset i en række tilfælde tilbageholder information over for kvinder om, at man har fundet tegn på brystkræft hos dem.

Om kvinderne har fået en utilstrækkelig undersøgelse og er berettiget til erstatning, skal Patienterstatningen nu afgøre.

Ved genundersøgelser af kvinder er der foreløbig fundet ni kvinder med brystkræft ud over den kvinde, som startede sagen.

Sagen har kostet Vagn Bach stillingen som sygehusdirektør på Slagelse, Næstved og Ringsted Sygehus.

/ritzau/