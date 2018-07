Danske skove, marker, heder og græsarealer er en sand krudttønde i øjeblikket. De seneste dage er brandvæsenet rykket ud til omkring 30 naturbrande om dagen.

Det er cirka fem gange så mange som det gennemsnitlige antal i perioden 2013-2017. Det viser en dugfrisk opgørelse, som Beredskabsstyrelsen har opdateret i dag. Erfaringerne viser, at omkring 90 procent af alarmerne til 112 om naturbrande er reelle alarmer, mens cirka hver tiende er falsk.

Beredskabsstyrelsen maner til besindighed i sommervarmen:

‘Nu er sommerferien for manges vedkommende i fuld gang, og selv om de fleste håber på sol og varme, så er der god grund til at være forsigtig i den tørre natur. 2018 har nemlig allerede vist sig at være et brandfarligt år, og tendensen ser ud til at fortsætte,' lyder advarslen fra Beredskabsstyrelsen.

Alene i de to første uger af juli er der blevet anmeldt 469 naturbrande, og det overgår allerede nu det samlede antal for hele juni, hvor der blev anmeldt 449.

Det knastørre vejr med høje temperaturer - i dag rundede termometeret 30,3 grader i skyggen i København - betyder, at beplantningen nu er så ekstrem tør, at faren for nye naturbrande er overhængende.

»Der skal så lidt til, for det er utrolig varmt og tørt derude. Bare et lille bitte stykke glas, der ligger forkert i forhold til solen på en tør mark, kan antænde en brand, som pludselig bliver rigtig stor,« siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, til DR og tilføjer:

»Vi oplever i gennemsnit 30 udrykninger til naturbrande om dagen. Normalt ville vi rykke ud 30-50 gange på en måned.«

Han opfordrer alle til at tænke sig godt om og rydde op efter sig selv, når man færdes i naturen. Efterladte flasker, dåser eller et ikke helt slukket cigaretskod kan være det, der antænder den næste naturbrand.