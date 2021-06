30 tons uperfekte miniforårsruller, der tidligere er blevet brugt til biobrændsel på grund af deres deforme udseende, kan nu ende på dit middagsbord.

Det skal ske gennem et nyt samarbejde mellem Rema 1000 og Daloon for at komme madspild til livs.

Det skriver TV 2.

Daloon har tidligere sorteret forårsruller fra, fordi de enten er skæve eller ikke ser ens ud, er for store eller for små.

»Smagen og kvaliteten er den samme som hos de 'pæne' og lige forårsruller, så de er jo alt for gode til at gå til spilde,« siger Jonas Garly Sørensen, kategorichef og indkøber i REMA 1000.

De deforme forårsruller skal nu sælges som ’Skæve miniovnruller’.

Der kommer så 50 procent mere i posen til samme pris.