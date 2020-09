På grund af et omfattende udbrud af coronavirus er 1072 studerende på læreruddannelsen i Odense sendt hjem.

På læreruddannelsen i Odense er 30 studerende konstateret smittet med coronavirus.

Derfor er 1072 studerende på uddannelsen sendt hjem.

Det oplyser professionshøjskolen UCL på sin hjemmeside.

Undervisningen vil de næste 14 dage foregå online.

Der er ikke konstateret smitte på andre af skolens uddannelser.

Allerede onsdag blev de studerende forberedt på, at deres skolegang den kommende tid vil være præget af coronaudbruddet.

Onsdag var meldingen, at 14 studerende på læreruddannelsen var testet positiv for covid-19.

I løbet af et døgn er antallet af registrerede smittetilfælde altså mere end fordoblet. Det første tilfælde af covid-19 blev konstateret i weekenden.

- Vi vælger at omlægge til onlineundervisning for at minimere risikoen for, at smitten spreder sig yderligere på campus.

- Det er vores vigtigste prioritet lige nu, lød det onsdag fra rektor Jens Mejer i en udtalelse på uddannelsens hjemmeside.

Torsdag er der opstillet et mobilt testcenter ved læreruddannelsen på Niels Bohrs Allé i Odense, hvor skolens studerende kan blive testet.

Odense er i øjeblikket blandt de af landets kommuner med forholdsvist flest coronasmittede borgere.

Ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut er der den seneste uge bekræftet 21,6 smittede per 100.000 indbyggere i Odense.

Foruden Odense har Kerteminde og Nordfyns Kommune flere end 20 smittede per 100.000 borgere den seneste uge.

De tre kommuner mødes torsdag på et krisemøde for at drøfte, hvordan de bremser smittespredningen.

/ritzau/