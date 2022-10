Lyt til artiklen

Der er livsfarligt at være en and i Fælledparken i disse dage.

Bare i oktober har mere end 30 gråænder fået hugget eller bidt hovedet af i den københavnske park.

Tom Lisborg, der er formand for naturforeningen Fælledparkens Naturvenner, er dybt frustreret over den voldsomme skæbne, de mange ænder har lidt.

Og han er – næsten – ikke i tvivl om, hvad der er gået forud.

Han forklarer, at andehovedet typisk bliver fundet tæt ved kroppen, og at ænderne ikke har været stive, når de er blevet fundet – hvilket altid har været i dagtimerne.

»Det vil sige, at de er døde kort tid inden, de er blevet fundet. Ræve kommer næsten aldrig frem i dagtimerne. Og ræve gør også det, at de spiser deres bytte, de efterlader det ikke på den måde,« siger formanden for Fælledparkens Naturvenner.

Derfor mener han altså, at rævene går fri som mistænkte.

»Der er også en mindre sandsynlighed for, at det er en sadistisk person, der har gjort det. Men det er svært at forestille sig, for man skal først kunne fange dem,« siger Tom Lisborg, der også tidligere søndag fortalte historien til ØsterbroLiv.

Kroppen af en død and uden hoved i Fælledparken Vis mere Kroppen af en død and uden hoved i Fælledparken

Ifølge ham er der kun én oplagt mulighed for, hvem eller hvad der står bag:

»Det mest sandsynlige er, at det er hunde uden snor, som har fanget ænderne, bidt hovedet af og efterladt dem.«

Han fortæller, at der er et kæmpe problem med folk, der ikke har deres hunde i snor i parken, selvom det er lovpligtigt.

Selvom de har politianmeldt de makabre fund løbende, er der ikke meget hjælp at hente, lyder det:

»Problemet er, at politiet ikke afsætter ressourcer til det. Vi har sagt, at der er behov for, at de sætter gående patruljer ind i parken og giver bøder til folk, der ikke har deres hunde i snor.«

Adspurgt om de kan være sikre på, at det er hunde, der har dræbt de mange ænder på så kort tid, siger Tom Lisborg, at flere har set hunde tage fat i ænder – men ingen har været hurtige nok til at filme eller fotografere det.

»Der er mange mennesker, der har ondt i maven, når de skal ind i parken, fordi de er bange for at skulle konfronteres med de afbidte hoveder,« siger Tom Lisborg.