30 brandfolk kæmper netop nu med at få kontrol over en omfattende brand i en erhvervsejendom på Aldersrogade i København. Alle i bygningen er evakueret.

»Det kommer til at tage tid at slukke branden,« siger operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Kristian Næsted.

Det skyldes, at branden opstod i isoleringen, der ligger mellem betonbygningen og dens facadeplader. Der er ild i 50 meter af bygningens facade i fire etagers højde.

»Det er svært at komme ind og få slukket ilden. Derfor anvender vi skæreslukker og højtryksskum. Vi forsøger også at fjerne flere af facadeblader for bedre at kunne slukke branden,« siger Kristian Næsted.

Netop nu er der adskillige brandbiler til stede på Aldersrogade, der ligger på Østerbro i København.

»30 brandfolk er på stedet. Vi har også en specialenhed og en indsatsleder derude,« siger operationschefen.

På grund af branden er alle medarbejderne i erhvervsbygningen evakueret.

»Ingen er kommet til skade og der er ingen fare for nedstyrtning eller lignende,« siger Kristian Næsted.

Vi arbejder fortsat på #Aldersrogade ild i 50 meter facade i 4 etagers højde. Vi kommer til at være på adressen i længere tid. #HBeredskab pic.twitter.com/qizmMCfHn6 — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) June 18, 2019

Til gengæld må medarbejderne forberede sig på en længerevarende evakuering.

»Det sidste, jeg har hørt fra indsatslederen, er, at slukningsarbejdet kommer til at vare to en halv time endnu,« siger operationschefen kort efter klokken 10 tirsdag morgen.

Heldigvis tyder det på, at ilden ikke kommer til at sprede sig til resten af bygningen.

»Vi har arbejdet på, at ilden ikke skulle sprede sig til tagkonstruktionen og selve bygningen. Det ser ud til at gå den rigtige vej. Vi er ved at få kontrol over branden, men som sag kommer slukningsarbejdet til at tage en de tid endnu,« siger Kristian Næsted.

Aldersrogade er afspærret omkring den brændende erhvervsbygning, mens brandfolkene arbejder på stedet.

Opdateres...