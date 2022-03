Normalt udspiller en krig sig på landjorden, i luften og på vandet – men krigen i Ukraine udspiller sig i høj grad også på de sociale medier.

I en grad som det aldrig er set før. Og det har stor betydning på flere punkter, fortæller André Ken Jakobsson, der er forsker i hybrid krigsførelse ved Syddansk Universitet.

Ukrainerne har været rigtig dygtige til at kommunikere til et globalt publikum på de sociale medier, siger forskeren og nævner blandt andet videoer med konfrontationer mellem civile borgere og russiske soldater.

»Når man ser helt almindelige ukrainere gå frem mod en bevæbnet besættermagt – det kan simpelthen inspirere. Det er jeg helt overbevist om,« siger André Ken Jakobsson.

Når det bliver dokumenteret, at andre også kæmper, så styrker det sammenhængskraften i Ukraine og den modstand, ukrainerne yder, fortæller han.

Og en af de ukrainere, der ofte dokumenterer krigen og den hjælp, han selv yder, er 30-årige Dmytro Skihin.

Han bor i Kyiv, hvor han kører ud med mad og andet hjælp til de ukrainske soldater. Og han gør meget ud af at dokumentere sin hverdag midt i krigen på de sociale medier, siger han.

»Jeg gør det for at inspirere. Især andre ukrainere, så de måske vil gøre det samme,« siger ukrainske Dmytro Skihin.

Men det er ikke kun det ukrainske folk, som dokumentationen på de sociale medier har stor effekt på.

»Det handler også om at tale til en verdensopinion uden for Ukraine, som jo sidder på en våbenkasse og en pengekasse, som kan hjælpe ukrainerne,« siger forsker André Ken Jakobsson og fortsætter:

»Hvis den her krig ikke var blevet dokumenteret gennem sociale medier, så tror jeg ikke, at de vestlige politikere havde kastet sig lige så så helhjertet ind krigen med indførelsen af sanktionerne for eksempel.«

Og så er der selvfølgelig den anden side – russerne. For de benytter sig i den grad også af sociale medier som våben i krigen.

»Jeg synes, det er interessant, hvordan man har set det her ‘Z’ brede sig som et vartegn, et symbol, som man fra russisk side forsøger at gøre cool. Det er en krigsæstetik, som man forsøger at bruge de sociale medier til at udbrede,« siger André Ken Jakobsson.

Som eksempel florerer der en russisk propagandavideo, hvor man først ser et stort ‘Z’ foran et flammehav. Efterfølgende zoomes der ud på flere tusindvis af unge russere, der står samlet med hættetrøjer på og råber i kor.

Man ser ligeledes en præsentation af nogle af de unge mennesker, hvor de peger på skriften på deres hættetrøje. Der står ‘President Putin Team.’

»Den video minder mig enormt meget om, hvordan man præsenterer e-sport-hold,« siger André Ken Jakobsson.

Ifølge ham handler det især om at vinde de unge over:

»For det er dem, der går på gaden og protesterer, og det er dem, der skal sendes i krig. De skal være villige til at ofre sig for den her krig, og derfor skal de også have et bestemt billede af den,« lyder det fra forskeren.

Men potentielt kan de sociale medier også være grobund for en revolution i Rusland, siger han:

»Det er derfor, de russiske myndigheder har gjort en dyd ud af at have lovgrundlag på plads, der gør det muligt at blokere for diverse tjenester og hjemmesider uden at involvere udbydere,« siger André Ken Jakobsson og fortsætter:

»Vi ser, at de russiske borgere bliver revet væk, når de samles i den fysiske verden. Det samme er altså på plads i den virtuelle verden også.«