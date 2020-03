Bekymringen for coronavirusets spredning er stor i Frankrig, som er naboland til virussets epicenter i Europa, Italien.

Derfor har man siden slutningen af februar blandt andre tiltag frarådet folk at give håndtryk og kindkys og generelt opfordret til massiv forsigtighed.

Men lørdag havde franske smølfefans en rekord, de skulle slå.

3.500 blåmalede franskmænd smed derfor corona-bekymringerne og iførte sig i stedet hvide smølfehatte i den franske by Landerneau, for at slå rekorden for flest smølfe-udklædte personer på samme sted på én gang.

People dressed as Smurfs, a Belgian comic franchise centered on a fictional colony of small, blue, human-like creatures who live in mushroom-shaped houses in the forest, attend a world record gathering of Smurfs on March 7, 2020, in Landerneau, western France. (Photo by Damien MEYER / AFP) Foto: DAMIEN MEYER Vis mere People dressed as Smurfs, a Belgian comic franchise centered on a fictional colony of small, blue, human-like creatures who live in mushroom-shaped houses in the forest, attend a world record gathering of Smurfs on March 7, 2020, in Landerneau, western France. (Photo by Damien MEYER / AFP) Foto: DAMIEN MEYER

»Vi tænkte, at vi ikke vil bekymre os, og som franskmænd vil vi ikke give op i vores forsøg på at slå rekorden. Nu er vi verdensmestre!. Det her var vigtigere. Coronavirussen er ikke nogen big deal,« lød det fra en af de fremmødte smølfer til mediet Slate.

Kravet for deltagelse var, at man skulle være iført den berømte, hvide smølfehat, hvide bukser og sko, blå t-shirt, men det var selvfølgelig langt fra alt: for at kunne slå rekorden, skulle man være helt blå.

Derfor havde samtlige deltagende malet sig fra top til tå i den særlige smølfeblå farve, vi kender fra de fiktive, små væsner.

Om de 3.500 fremmødte også lykkedes med at tale smølfesproget, 'smølfisk', til hinanden, vides ikke.

Til gengæld dansede rekord-smølferne til temasangen, som blev afspillet over store højtalere på repeat.

De franske myndigheder forbød i slutningen af februar forsamlinger på mere end 5.000 personer, og således var forsamlingen ikke ulovlig, da den blev afholdt lørdag.

Dog ville de mange smølfer ikke have være i stand til at slå rekorden, hvis de havde afholdt arrangementet senere end lørdag - med mindre de altså brød loven.

Søndag forbød de franske myndigheder nemlig forsamlinger på mere end 1.000 mennesker.