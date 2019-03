En velbevaret økse, stykker fra et spyd, dele af et bæltespænde og rester af en dolk.

Tilsammen udgør de et helt unikt fund, der stammer fra bronzealderen, og som for nylig blev opdaget på Østfyn.

Det skriver TV 2/Fyn.

Den sjældne genstande, der blev fundet i muldjorden, blev sandsynligvis ofret til guderne for 3.500 år siden i bronzealderen, som dækker perioden 1700 til 500 før vores tidsregning.

Det fortæller arkæolog Malene Refshauge Beck fra Østfyns Museer til TV 2/Fyn.

Fundet blev gjort af to fritidsarkæologer med detektorer mellem jul og nytår. Det vides dog ikke, hvor fundet præcist er gjort, da det endnu holdes hemmeligt.

Arkæologerne skal nemlig have fred og ro til at undersøge, om der kan findes andre eller lignende genstande i området. Derudover frygter arkæologerne også, at andre interesserede kunne finde på at tage ud til stedet for at stjæle potentielle unikke fund.

»Det er før set, at kranier er forsvundet fra vores udgravninger,« fortæller Malene Refshauge Beck.