En pige fra en skole i Esbjerg er blevet testet positiv med coronavirus. Familien er nu i karantæne.

Smitten skete på en skitur til Østrig, og hele familien blev testet positiv for virusset, da de kom hjem til Danmark.

Det oplyser formand for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF) til Jydske Vestkysten.

Ifølge mediet er der tale om en pige, der går i 3. klasse på Sønderrisskolen Aura i Esbjerg, hvor både personale og andre elever er blevet orienteret onsdag.

Familien har været i karantæne siden hjemkomsten, og de har ifølge Jydske Vestkysten ikke været i kontakt med andre. Derfor har man foreløbig heller ikke valgt at lukke den skole, som pigen går på.

»Lige nu er der tale om et enkelt tilfælde, og derfor lukker vi ikke skolen. Men der sidder et beredskab klar, som hele tiden er i kontakt med myndighederne. Vi gør, hvad der skal til og er klar til at lukke ned, hvis det bliver nødvendigt. Vi tager det meget alvorligt,« siger Diana Mose Olsen (SF) til Jydske Vestkysten.

Familien har det ifølge mediet godt, og oplever »småsyge« med almindelige influenzasymptomer.