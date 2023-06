»Vi er kede af at måtte informere dig om, at udefrakommende uretmæssigt har tiltvunget sig adgang til nogle af dine oplysninger via en af vores IT-leverandørers systemer.«

Sådan starter en mail fra mobilselskabet 3 til deres kunder.

Oplysningerne, som det drejer sig om er navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer og IP-adresse. Det understreges dog, at 3-kundernes bankoplysninger eller andre former for kreditkort og betalingsoplysninger ikke er kompromitteret.

Der er tale om oplysninger om 6.625 kundenumre i 3’s kundebase, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

»Det er med stor beklagelse over for vores kunder, at jeg må meddele, at 3’s underleverandør har orienteret os om, at udefrakommende uretmæssigt har tiltvunget sig adgang til vores kundedata via en adgang til et lokalt drev på én af leverandørens medarbejderes computer, hvorfor oplysninger på nogle af vores kunder er blevet kompromitteret,« forklarer kundedirektør i 3, Peter Kirk Nielsen.

»Der er altså tale om en isoleret mængde data, der er blevet kompromitteret, og der har altså ikke været adgang til 3’s netværk eller systemer.«

Kundedirektøren forsikrer desuden, at alle berørte kunder er blevet orienteret.

»Da vi blev gjort bekendte med sagen, lukkede vi ned for fejlen med det samme og fik identificeret årsagen. Vores førsteprioritet er vores kunder, og derfor er alle berørte kunder også orienteret, ligesom vi har etableret en hotline, hvor kunder kan ringe ind og få svar på eventuelle spørgsmål.«

3 har i samme ombæring underrettet alle relevante myndigheder.

De anbefaler blandt andet kunderne at tilmelde sig kreditvarsel via Borger.dk, som sørger for, at du bliver advaret mod, at der ydes lån og kredit i dit navn.

Førnævnte hotline til 3s berørte kunder kan kontaktes på telefonnummer 70313888.

Den har åben lørdag fra klokken 10-14 og hverdage i 3's åbningstid.