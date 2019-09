Efter en ferie i Tyrkiet begyndte treårige Mia Nielsen at klage over ondt i maven. Hendes mor, Belma Topalovic Nielsen, troede i første omgang, at det bare var almindelig dårlig mave.

Men da hendes datter vågnede grædende en lørdag morgen og havde blod i afføringen, vidste Belma Topalovic Nielsen, at der er noget helt galt.

Hun kontaktede straks vagtlægen, der sendte familien videre til Kolding Sygehus. Her fik forældrene at vide, at Mia har fået E.coli-bakterien VTEC.

»Det var ganske forfærdeligt at få en besked om, at ens datter måske er dødeligt syg,« siger Belma Topalovic Nielsen.

Treårige Mia Nielsen kæmpede i fire uger mod bakterien E.coli-bakterien VTEC.

At denne bakterie ikke er til at spøge med, står lysende klart, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed torsdag oplyste, at to børn på henholdsvis Fyn og i Københavnsområdet er døde som følge af en sjælden komplikation til E.coli-bakterien VTEC.

Begge børn er døde af nyresvigt, men de to tilfælde er ikke relateret. Treårige Mia havde blodig afføring, mavesmerter og ingen kræfter i kroppen, og det betød, at lægerne var bekymrede for, at bakterien kunne udvikle sig til nyresvigt

»De efterfølgende uger var virkelig hårde. Vi gik bare og ventede på resultaterne fra hendes prøver, mens vi skulle passe på hendes lillesøster, Emma, som vi også var bekymrede for,« siger Belma Topalovic Nielsen.

Mia og hendes søster, Emma. Foto: Privat. Vis mere Mia og hendes søster, Emma. Foto: Privat.

Efter at have været dagligt på Kolding Sygehus i fire uger har Belma Topalovic Nielsen et budskab til andre forældre, så de ikke kommer i samme ubehagelige situation.

»Man skal ikke tøve med at gå til lægen – også selv om det bare er diarré eller dårlig mave. Hellere en gang for meget end en gang for lidt,« fortæller hun til B.T.

Belma Topalovic Nielsen understreger, at det især er diarré efter en ferie, man skal være opmærksom på.

»Vi var lige kommet hjem fra Tyrkiet, da sygdommen ramte Mia. Vi fik at vide på sygehuset, at børn fra fire familier, der havde været i samme område, også var blevet ramt. Så gælder det bare om at komme til lægen, hvis man er i tvivl.«

Belma Topalovic Nielsen fortæller, at man som forældre også skal holde øje med væske i kroppen hos ens barn.

»Væske i kroppen kan også være et tegn på bakterien, så hvis ens barn har det, så er det med at komme til lægen. Mia havde væske rundt om øjnene, men det udviklede sig heldigvis ikke.«

Hun tilføjer, at der var specielle regler for, hvornår hendes datter måtte vende tilbage til børnehaven.

»Kravet fra Kolding Sygehus var, at Mia skulle testes negativ for bakterien to dage i træk, før hun måtte omgås andre børn.«

Belma Topalovic, der er mor til treårige Mia Nielsen, opfordrer folk til at gå til lægen med deres børn, hvis de er i tvivl.

Det betød, at treårige Mia Nielsen var fraværende fra sin børnehave i seks uger. To ugers ferie og fire ugers sygdom.

Nu er Mia Nielsen erklæret helt rask efter et langt og trættende sygedomsforløb.

Hendes mor tilføjer, at Kolding Sygehus har været meget profesionelle gennem de fire uger, hvor familien har været der dagligt.

»Børneafdelingen ved Kolding Sygehus har været rigtig gode til at hjælpe samt tage deres forholdsregler,« siger Belma Topalovic Nielsen.

Til daglig går Mia Nielsen i børnehave i Vejle, og hun fylder fire år til december.