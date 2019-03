Efter et års kamp mod den yderst sjældne kræftsygdom DIPG sov 3-årige Laura Elisabeth Piester-Stolpe stille ind omgivet af sin familie torsdag den 28. marts. Det fortæller Lauras far, Lasse Piester-Stolpe til B.T.

'Vi er alle knuste. Det hele er så uforståeligt, ubærligt og forfærdeligt. Sorgen rammer med en kraft så voldsom,' skriver Lasse Piester-Stolpe.

Laura Piester-Stolpes kræftsygdom har været genstand for stor mediebevågenhed, efter hun i efteråret var med i programmet ’Holder Danmark i live’ og 'Go' Morgen Danmark' på TV 2. Derudover har Laura været med i en video-følgeton på Børnecancerfonden.dk.

I april 2018 fik Laura konstateret kræftsygdommen DIPG. Kun et til to danske børn rammes hvert år af den aggressive og dødelige sygdom.

Laura påbegyndte kort efter diagnosen strålebehandling og kom med i en forsøgsbehandling på Rigshospitalet.

Men i slutningen af oktober fik familien besked om, at tumoren i Lauras hoved var begyndt at vokse igen, og Laura blev taget ud af forsøget.

I starten af december påbegyndte Laura så behandling i USA på et hospital i Los Angeles.

Der befandt familien sig frem til Lauras død den 28. marts. Lasse Piester-Stolpe forklarer, at Laura blev udskrevet fra Cedars-Sinai Hospital i Los Angeles to dage, før hun døde.

Hun tilbragte den sidste tid omgivet af familien i deres lejlighed.

'Laura havde ikke smerter de sidste døgn. Hun var i dyb koma, meget rolig og sød og så ud, som om hun bare lå og sov. Vi vågede over hende de to nætter, og om dagen sad vi med hende på skift i vores arme,' skriver Lasse Piester-Stolpe til B.T.

Torsdag fik familien besøg af lægerne fra hospitalet. De kunne konstatere, at hun kun havde få timer tilbage at leve i.

'Min hustru, Maiken, tager hende op, og der er det, som om Laura tænker: ’aah, nu er jeg hos mor, nu kan jeg slappe af og give slip’. Familien står omkring Laura og Maiken, og Laura tager sine sidste vejrtrækninger, lægger hovedet ind til Maikens hals og sover stille ind. Meget roligt og meget smukt,' forklarer Lauras far:

Lasse og Maiken Piester-Stolpe med deres datter, Laura Elisabeth Piester-Stolpe, som sov stille ind den 28. marts 2019. Vis mere Lasse og Maiken Piester-Stolpe med deres datter, Laura Elisabeth Piester-Stolpe, som sov stille ind den 28. marts 2019.

'Både i løbet af hele dagen, men også i løbet af aftenen efter hendes bortgang, sidder vi alle med Laura på skift, taler med hende, kysser hende og græder.'

Laura er i lejligheden med familien natten over, hvor hun ligger i nærheden af sine forældre.

'Fredag vasker Maiken Laura, giver hende rejsetøj på, lægger lilla glimmerneglelak på alle negle, og fredag eftermiddag bliver Laura hentet fra lejligheden og kørt til opbevaring,' skriver Lasse Piester-Stolpe til B.T.

Familien befinder sig fortsat i USA. Lasse Piester-Stolpe er glad for, at de endte med at tage derover for at få behandling til sin datter.

Laura Elisabeth Piester-Stolpe fik blandt andet behandling på Rigshospitalet. Foto: Privat Vis mere Laura Elisabeth Piester-Stolpe fik blandt andet behandling på Rigshospitalet. Foto: Privat

'Månederne på klinikken har været fantastiske. Vi og Laura er blevet fantastisk behandlet, og vi har indtil det allersidste haft håbet og troen på, at det ville lykkes. Og både på scanninger fra december og også på en scanning fra sidste uge kan vi se, at behandlingen har virket, men bare ikke helt nok,' skriver Lasse Piester-Stolpe:

'Vi vil aldrig fortryde, at vi tog herover. Det var det helt rigtige for os og for Laura, og vi er så taknemmelige for, at vi fik den mulighed. Vi kan nu se tilbage og med rette sige, at vi kæmpede til det sidste og gjorde alt, hvad vi kunne, for at redde Laura – mod alle odds.'

Nu arbejder familien på at kunne rejse hjem til Danmark i samme fly som det, Laura skal transporteres hjem til Danmark i.

'Vi tog herover sammen, og vi tager hjem sammen. Vi håber på at få hende begravet i næste uge et sted, vi valgte tilbage i november, efter at Laura var blevet opgivet af det medicinske forsøg, vi var i i Danmark,' skriver Lasse Piester-Stolpe.