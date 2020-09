29 ud af 34 kursusdeltagere blev smittet med corona. Én mangler stadig svar.

Sådan ser realiteterne ud, efter Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus (SIKU) løb af stablen i uge 35 og 38.

Kun fire kursusdeltagere trak med sikkerhed frinummer og er over to omgange blevet testet negativ.

Udover de 34 kursusdeltagere er en pårørende efterfølgende blevet smittet.

Håndplukket gæsteliste

SIKU er et højprofileret kursus, der hvert år løber over to uger. Det er Forsvarsakademiet, der står for det, og deltagerlisten - som udgøres af centralt placerede meningsdannere i det danske samfund - håndplukkes af Forsvarschefen selv.

Formålet med SIKU er »på et højt niveau at beskrive og diskutere den aktuelle udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske situation set i såvel dansk som europæisk og globalt perspektiv.«

Over for B.T. forklarer Peter Dahl Thruelsen, der er dekan for Forsvarsakademiet og kursusleder på SIKU, at alle gældende retningslinjer i forhold til corona er blevet overholdt.

»Vores vurdering er, at vi har overholdt alt, hvad der var af regler på det pågældende tidspunkt, og det er også den vurdering styrelsen for patientsikkerhed har haft,« siger han til B.T.

En af grundene - eller måske grunden - til, at det er gået så galt, er kursets intensitet.

»Nogle dage er man sammen fra 8 morgen til 22 aften, og når det er så intenst, tror jeg næsten, at det er uundgåeligt, hvis der først er kommet én ind, der er smittet.«

Kurset blev afholdt på et til formålet lejet kursussted i Nordsjælland, og ifølge Peter Dahl Truelsen fulgte personalet og kursisterne alle gældende coronaretningslinjer udstukket af myndighederne.

»Samtlige borde blev sprittet af i pauserne. Der blev luftet ud. Alle kursister sad med front samme vej. Bordene var placeret i zigzag, så ingen sad lige bagved hinanden. Al mad var portionsanrettet eller i små glas med låg på. Og alle har brugt mundbind på alle kørsler og ture. Jeg ved ikke, hvad vi allers kunne have gjort,« siger han.

Peter Dahl Thruelsen forklarer, at ingen af kursisterne havde symptomer under selve kurset. Det var først om eftermiddagen efter den sidste kursusdag, at en deltager rettede henvendelse til dekanen og orienterede ham om coronamistanken.

Den pågældende person blev testet allerede samme eftermiddag, og da prøvesvaret med den positive coronatest lå klar, blev resten af mandskabet orienteret.

»Nu er det jo blevet et smitte-event, som man kalder det, så vi har været i tæt kontakt med alle fra dag et. Samtidig har vi været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, så både vi og de har kunnet følge op på alle personer.«

Peter Dahl Thruelsen fortæller, at alle smittede generelt har oplevet lettere influenzasymptomer med alvorlig hovedpine, feber og forkølelse. Ingen af de smittede har været indlagt eller haft behov for lægeopfølgninger.

B.T. har rettet henvendelse til Forsvarskommandoen for en kommentar til, om forsvarschef Bjørn Ingemann Bisserup er blandt de smittede.