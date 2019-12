Da hun klikkede ind på hans Facebook-profil og så hans civilstatus, blev hendes håndflader klamme, og kinderne begyndte at brænde. Det kunne ikke være rigtigt.

29-årige Ebru Elina havde åbenbart haft sex med en mand, der havde en kæreste.

»Jeg gik fuldstændig i panik og tænkte, 'det er løgn'. Jeg prøvede at finde ud af, hvem kæresten var, men jeg kunne ikke finde hende,« fortæller Ebru Elina.

Hun stirrede stift ud i luften, før hun greb telefonen og skrev til manden, hun havde skrevet med over noget tid og som netop havde forladt hendes seng. Hvornår havde han lige tænkt sig at fortælle, at han havde en kæreste?

'Er det da vigtigt?' spurgte han lettere retorisk og i Ebru Elinas øjne virkelig dumt.

Han vidste tydeligvis ikke, at det netop var noget af det vigtigste for hende.

Faktisk så vigtigt, at hun febrilsk begyndte at lede på nettet efter hans kæreste, så hun kunne fortælle hende, hvad hendes fyr rendte og lavede i det skjulte.

'It's the season for love and understanding,' brager det ud af højttalerne i denne tid. Men ordene i den gamle sang kan hurtigt få en anden klang, når julefrokosterne løber af stablen, og alkoholen lammer fornuften.

Så mange er utro En ny undersøgelse fra Projekt SEXUS, som over 62.000 danskere har deltaget i, viser, hvor utro henholdsvis mænd og kvinder er. Undersøgelsen viser, at knap hver fjerde danske mand har været deres nuværende partner utro mindst én gang, mens det for kvindernes vedkommende er knap hver sjette, der har ligget med en anden end deres partner. 80 procent svarer, at de 'i ringe grad' eller 'slet ikke' synes, det er moralsk i orden, at nogle mennesker er deres ægtefælle eller faste partner utro.

Klichéen om, at julen er højsæson for utroskab, hører vi ofte, og resten af året er vi på B.T. heller ikke blege for at skrive om utroskab.

'Sådan undgår du utroskab', '7 tanker, der kaster din partner i armen på en anden', 'Dyrker din kæreste en af disse sportsgrene? Så kan han skjule utroskab', og sådan fortsætter listen med overskrifter henvendt til folk i faste parforhold.

Men hvad med singlerne? Det er oftest dem, der står i midten af hele menageriet som katalysatorer for et eventuelt ægteskabsdrama. Og har de egentlig et ansvar for det?

Det mener 29-årige Ebru Elina, at hun har.

Ebru Elina, 29 år Foto: PRIVATFOTO Vis mere Ebru Elina, 29 år Foto: PRIVATFOTO

Derfor kontakter hun altid mænds kærester, når hun opdager, at de ikke har rent mel i posen. For så har hun det i det mindste selv.

Og hun er langt fra den eneste, der synes, det er det rigtige at gøre. Under et opslag på Facebook har knap 100 piger tilkendegivet, at de mener, man bør kontakte utro mænds kærester.

Ebru Elina kan ikke klare tanken om, at der skulle sidde en stakkels, uvidende kæreste i den anden ende. Mest fordi hun aldrig selv ville risikere at ende der.

»Jeg var mundlam over hele situationen, og jeg havde det så skidt. Jeg tænkte faktisk på hans kæreste igen for nylig,« siger Ebru Elina, der efter længere tids søgen aldrig fandt frem til hende.

Det gjorde hun dog en anden gang, da en mand blev ved med at skrive flirtende til hende på Facebook.

Ebru Elina advarede ham og sagde, at det ikke var okay, og at hun ville kontakte hans kæreste, hvis han ikke stoppede omgående.

Det gjorde han ikke.

»Jeg skrev til hans kæreste, at 'vi kender ikke hinanden, men jeg har haft din kæreste i min indbakke. Jeg aner ikke, hvad jeres regler er, og om det er okay, men hvis tilfældet er, at det ikke er okay, så synes jeg lige, du skulle vide det. Jeg synes, jeg skylder dig at fortælle det',« gengiver Ebru Elina.

Hvis kæresterne bliver sure over, at jeg kontakter dem, ville min samvittighed ikke fejle noget, fordi jeg ved, jeg har gjort det rigtige Ebru Elina, 29 år

En lille notits om, at hendes besked var læst, poppede op på skærmen, men kæresten svarede aldrig på den.

Kunne du ikke også bare blokere ham eller lade være at svare? Hvorfor føler du det her behov for at kontakte kæresten?

»Det bunder i min egen retfærdighedssans. Selvfølgelig kan man bare blokere dem og ignorere dem og lade, som om det aldrig er sket, men man ved bare, de så går over til den næste, og den stakkels kæreste ikke ved noget.«

Kan du forstå folk, der mener, det slet ikke er dit bord?

»Hundrede procent. Det er jo enormt personligt. Men hvis kæresterne bliver sure over, jeg kontakter dem, ville min samvittighed ikke fejle noget, fordi jeg ved, jeg har gjort det rigtige. Om hun kan lide sandheden eller ej.«

Men hvor går grænsen i forhold til, hvornår du føler, du bør blande dig?

»Det handler om fyrens intention. Hvis fyrens intention er at opsøge piger for at flirte og opføre sig, som om de er singler. Så skal man måske ikke være i et forhold.«

Er der forskel på, om det er på nettet eller fysisk til en fest for eksempel?

»Jeg må indrømme, at jeg synes, det er nemmere at lure dem på skrift. Også bare den måde, de finder en på. For eksempel hvis man har sat noget til salg eller kommenterer en venindes billede. Det er det der med nærmest bevidst at gå på jagt og udnytte alle muligheder. Det har jeg prøvet rigtig mange gange og kender mønstret.«