Yamma Ahmadzai var alene på arbejde på opholdsstedet Ørbækskilde i Veddinge, da han blev brutalt myrdet af en af stedets beboere.

En 19-årig beboer, der er sigtet for at stukket Yamma Ahmadzai ihjel, skulle op til mordet have råbt og skreget og kastet rundt med stole. Hele optrinnet kunne høres gennem en telefon af en kollega, der havde efterladt Yamma Ahmadzai alene på bostedet.

De nye oplysninger chokerer den 29-åriges familie dybt:

»Med alle de informationer, jeg får på daglig basis, bliver jeg mere og mere sikker på, at lige så vel som den 19-årige er skyld i min brors død – så er arbejdspladsen og ledelsen også skyld i, at min bror er død,« siger 25-årige Zohrab Ahmadzai, lillebror til Yamma Ahmadzai.

På drabsdagen 30. december var der fra morgenstunden to medarbejdere. Men over middag tog Yamma Ahmadzais kollega til opholdsstedets anden ejendom på Bøgebjergvej i Fårevejle.

Dermed blev Yamma Ahmadzai efterladt alene på Riisvej i Veddinge med stedets på tidspunktet fire beboere.

Det fremgår af redegørelsen, Ørbækskilde har sendt til Socialtilsyn Øst, som B.T. har fået indsigt i, at den formodede gerningsmand kort inden 'er i godt humør'. Men et eller andet trigger ham klokken kvart over to. Hvad fremgår ikke af rapporten, hvor flere passager er streget over.

I hverfald bliver den 19-årige vred.

Så vred, at han ringer til Yamma Ahmadzs kollega på Bøgebjergvej en times tid inden knivstikkeriet.

Fik strakspåbud af arbejdstilsynet Arbejdstilsynet udstedte efter drabet på Yamma Ahmadzai to strakspåbud til opholdsstedet Ørbækskilde: 1. At virksomheden skal sikre, at alenearbejde med beboere med kendt udadreagerende adfærd på Ørbækskilde planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risikoen for vold imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. Påbuddet skal efterkommes straks 2. At virksomheden skal sikre, at arbejdet på Ørbækskilde planlægges, tilrettelægges og udføres således, at faren for vold og trusler om vold i forbindelse med beboernes adgang til virksomhedens knive og andre genstande der kan bruges som våben imødegås. Påbuddet skal efterkommes straks.

Det fremgår, at den 19-årige formodede gerningsmand råber højere og højere, ligesom kollegaen i telefonen kan høre, at han vælter ting i baggrunden.

Den 19-årige afbryder samtalen.

Efterfølgende – omkring klokken 14.30 – ringer kollegaen på Bøgebjergvej til Yamma Ahmadzai for at høre, hvordan det går, og Yamma Ahmadzai fortæller, at der er faldet ro på, og at der ikke er brug for medarbejderforstærkning.

Den 19-årige har væltet nogle stole og er gået hen på sit værelse.

Yamma Ahmadzai var alene på arbejde på bostedet Ørbækskilde, da han blev myrdet af en af stedets beboere Vis mere Yamma Ahmadzai var alene på arbejde på bostedet Ørbækskilde, da han blev myrdet af en af stedets beboere

Hvad der helt præcist sker de næste 40-minutters tid er endnu uvist.

Men klokken 15.10 bliver kollegaen på Bøgebjergvej ringet op af en af beboerne på Riisvej, der fortæller, at der har været et knivstikkeri.

Da Yamma Ahmadzais kollega ankommer til adressen, er en ambulance ankommet. Den er blevet tilkaldt af en forbipasserende, der har fundet den 29-årige, lemlæstede socialpædagog ude på vejen foran bostedet.

Yamma bliver fløjet til Holbæk Sygehus med helikopter, men hans skader er så alvorlige, at hans liv ikke står til at redde, og han bliver erklæret død på sygehuset.

Yamma Ahmadzais lillebror 25-årige Zohrab Ahmadzai fortæller, at hele familien er i chok efter de nye oplysninger fra redegørelsen er kommet frem.

»Det er chokerende, at der ikke er mere sikkerhed. Hvordan kan det lade sig gøre, at han arbejder alene, når han har fortalt, at han før har fået trusler fra den 19-årige?« lyder det fra Zohrab Ahmadzai.

At han var alene på stedet kritiseres af Arbejdstilsynet, der efter drabet udsendte et såkaldt strakspåbud om, at ansatte ikke må arbejde alene, hvis der er beboere med udadreagerende adfærd.

Ifølge redegørelsen var der ingen advarselslamper, der blinkede i forhold til den 19-årige mistænkte gerningsmand.

Af redegørelsen fremgår det, at ‘at beboerens adfærd ikke vurderes forskellig fra pågældendes normale adfærdsmønster, og der ikke var tegn på udadreagerende adfærd'.

Derfor blev der heller ikke iværksat ekstraordinære tiltag.

Derudover fremgår det, at han ikke før har været voldelig, men at han »kun« har ødelagt inventar.

'Han har ved enkelte lejligheder udvist udadreagerende adfærd, hvor han har smadret et vinduet og et møbel,' fremgår det af redegørelsen.

B.T. har forgæves forsøgt at få et interview med leder og forstander Pernille Trane fra opholdstedet Ørbækskilde.