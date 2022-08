Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi er meget bange og bekymrede. Hvis nogen ved det mindste, så kom frem med det. Hvad som helst.«

Ordene lyder på irsk, og stemmen ryster, mens de bliver fremstammet.

Det er 29-årige Frank McCaugheys bror, som B.T. har i røret her næsten tre uger efter hans brors mystiske forsvinden.

Frank McCaughey var på ferie i Danmark og skulle tage toget fra Aalborg til København 13. juli, hvor flere passagerer har bekræftet, at de så ham på toget.

Men herefter ender sporet blindt.

»Ingen har åbenbart hørt eller set noget. Ingen er kommet med noget som helst information,« siger den tydeligt berørte bror Conán McCaughey.

Den 32-årige storebror fortæller, at familien sidst hørte fra Frank McCaughey 12. juli, hvor han glad og ivrig viste Aalborg Havn frem på FaceTime, mens familien i Irland fortalte, at de var på vej til grillhygge.

Da Frank McCaugheys far ringede d. 13 juli, var det ikke hans søn, der tog telefonen men derimod en butiksansat i en elektronikbutik i Aalborg.

Frank McCaughey sammen med sin mor hjemme i Irland. Vis mere Frank McCaughey sammen med sin mor hjemme i Irland.

Den ansatte kunne fortælle faren, at telefonen blev glemt i butikken dagen forinden, da en ung mand var inde for at købe en oplader.

Familien ventede et par døgn. De regnede med, at Frank McCaughey ville finde en butik i København og købe en ny telefon. Men da dagene gik, og de intet hørte, blev de nervøse og kontaktede både de danske og irske myndigheder.

Men broren fortæller, at selv efter det danske politi og medier har sendt efterlysning ud, er der ikke kommet nogle nye spor i forhold til Frank McCaugheys færden.

»Min bror var vant til at rejse alene, og at han var ikke i en nedtrykt sindstilstand. Så vi kan ikke forestille os, at han selv har valgt at forsvinde. På ingen måde,« siger storebroren.

Da B.T. spørger ind til Frank McCaugheys signalement, siger broren, at han synes, det er vigtigt, at det ikke kun er hans udseende, der bliver nævnt.

Hans bror er nemlig et ret særligt væsen, som folk måske nærmere ville kunne huske at have mødt på grund af hans væremåde frem for hans udseende, siger han.

»Han er et stille gemyt og meget høflig. Så høflig, at han næsten fremstår helt formel,« siger storebroren.

Broren fortæller, at Frank McCaughey har epilepsi og har haft medicin med til turen.

Fysisk er han 160-170 centimeter høj, lys i huden og med fregner. Han har rødbrunt hår og muligvis skægstubbe. Derudover har han et ar lige over sine øjenbryn.

Han rejser muligvis med fotoudstyr, da han er en ivrig amatørfotograf.

Hvis du ser Frank McCaughey, eller har informationer om hans færden, bedes du kontakte Nordjyllands Politi på telefonnummer 114.